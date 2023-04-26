https://ria.ru/20230426/sudan-1867756563.html

В ООН не видят признаков готовности сторон конфликта в Судане к переговорам

В ООН не видят признаков готовности сторон конфликта в Судане к переговорам - РИА Новости, 26.04.2023

В ООН не видят признаков готовности сторон конфликта в Судане к переговорам

Однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T02:22

2023-04-26T02:22

2023-04-26T02:22

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ООН, 26 апр – РИА Новости. Однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес. "Пока нет однозначных признаков того, что какая-либо из сторон готова к серьезным переговорам, что говорит о том, что обе стороны считают возможным обеспечить военную победу над другой. Это просчет", - добавил он. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.

https://ria.ru/20230426/sudan-1867756420.html

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судан, оон, воз, столкновения в хартуме, женева (город), в мире