https://ria.ru/20230426/sudan-1867756563.html
В ООН не видят признаков готовности сторон конфликта в Судане к переговорам
В ООН не видят признаков готовности сторон конфликта в Судане к переговорам - РИА Новости, 26.04.2023
В ООН не видят признаков готовности сторон конфликта в Судане к переговорам
Однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T02:22
2023-04-26T02:22
2023-04-26T02:22
судан
оон
воз
столкновения в хартуме
женева (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg
ООН, 26 апр – РИА Новости. Однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес. "Пока нет однозначных признаков того, что какая-либо из сторон готова к серьезным переговорам, что говорит о том, что обе стороны считают возможным обеспечить военную победу над другой. Это просчет", - добавил он. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
https://ria.ru/20230426/sudan-1867756420.html
судан
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d79610112d2d09dc80a7cc0a96663f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судан, оон, воз, столкновения в хартуме, женева (город), в мире
Судан, ООН, ВОЗ, Столкновения в Хартуме, Женева (город), В мире
В ООН не видят признаков готовности сторон конфликта в Судане к переговорам
В ООН заявили, что признаков готовности сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет
ООН, 26 апр – РИА Новости. Однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес.
«
"Оба лидера не смогли полностью взять на себя обязательство о полном прекращении огня или осуществить его. Оба генерала продолжают обмениваться обвинениями и выдвигать претензии на контроль над ключевыми объектами", - сказал Пертес.
"Пока нет однозначных признаков того, что какая-либо из сторон готова к серьезным переговорам, что говорит о том, что обе стороны считают возможным обеспечить военную победу над другой. Это просчет", - добавил он.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ
в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве
, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
Конфликтующие в Судане пренебрегают нормами ведения войны, заявили в ООН