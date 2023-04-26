https://ria.ru/20230426/sudan-1867754615.html

Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане

Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане - РИА Новости, 26.04.2023

Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T01:33

2023-04-26T01:33

2023-04-26T01:33

судан

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антониу гутерреш

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ООН, 26 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. По его словам, суданские лидеры обязаны ставить интересы своего народа во главу угла. "Этот конфликт не будет и не должен решаться на поле боя. Суданский народ очень четко выразил свои пожелания. Они хотят мира и восстановления гражданского правления через переход к демократии. Стороны конфликта должны соблюдать 72-часовое прекращение огня, установленное при посредничестве Соединенных Штатов, и условиться об окончательном прекращении боевых действий", - заявил генсек. Он призвал всех членов Совета безопасности, а также другие страны и региональные организации оказать давление на противоборствующие стороны с целью снижения напряженности и немедленного их возвращения за стол переговоров. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.

https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html

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судан, женева (город), антониу гутерреш, оон, воз, столкновения в хартуме, абдель фаттах аль-бурхан, в мире