https://ria.ru/20230426/sudan-1867754615.html
Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане - РИА Новости, 26.04.2023
Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T01:33
2023-04-26T01:33
2023-04-26T01:33
судан
женева (город)
антониу гутерреш
оон
воз
столкновения в хартуме
абдель фаттах аль-бурхан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b9153c2337a4619bba3a17c91767ae3c.jpg
ООН, 26 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. По его словам, суданские лидеры обязаны ставить интересы своего народа во главу угла. "Этот конфликт не будет и не должен решаться на поле боя. Суданский народ очень четко выразил свои пожелания. Они хотят мира и восстановления гражданского правления через переход к демократии. Стороны конфликта должны соблюдать 72-часовое прекращение огня, установленное при посредничестве Соединенных Штатов, и условиться об окончательном прекращении боевых действий", - заявил генсек. Он призвал всех членов Совета безопасности, а также другие страны и региональные организации оказать давление на противоборствующие стороны с целью снижения напряженности и немедленного их возвращения за стол переговоров. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html
судан
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_9517def2825c2e53a6e03937eb21f375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судан, женева (город), антониу гутерреш, оон, воз, столкновения в хартуме, абдель фаттах аль-бурхан, в мире
Судан, Женева (город), Антониу Гутерреш, ООН, ВОЗ, Столкновения в Хартуме, Абдель Фаттах аль-Бурхан, В мире
Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
Гутерреш на заседании Совбеза ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
ООН, 26 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия.
«
"Боевые действия должны немедленно прекратиться. Нам нужны всеобщие усилия для мира. Я призываю стороны конфликта, генералов Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Мухаммеда Хамдана Дагло, а также Суданские вооруженные силы и Силы быстрого реагирования прекратить огонь", - сказал Гутерреш.
По его словам, суданские лидеры обязаны ставить интересы своего народа во главу угла.
"Этот конфликт не будет и не должен решаться на поле боя. Суданский народ очень четко выразил свои пожелания. Они хотят мира и восстановления гражданского правления через переход к демократии. Стороны конфликта должны соблюдать 72-часовое прекращение огня, установленное при посредничестве Соединенных Штатов, и условиться об окончательном прекращении боевых действий", - заявил генсек.
Он призвал всех членов Совета безопасности, а также другие страны и региональные организации оказать давление на противоборствующие стороны с целью снижения напряженности и немедленного их возвращения за стол переговоров.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ
в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве
, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
В Кремле ответили на вопрос о возможной эвакуации россиян из Судана