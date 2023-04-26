В Красноярском крае будут судить "черного лесоруба"
В Красноярском крае будут судить предпринимателя, вырубившего лес на 108 миллионов рублей
Заготовка леса. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело "черного лесоруба", уничтожившего деревьев на сумму более 108 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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"Прокурор края направил в суд уголовное дело в отношении "черного лесоруба" из Иланского района, уничтожившего деревьев более чем на 108 миллионов рублей. Юридическим сопровождением его преступных рубок занималась ОПГ", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в 2019 году лесозаготовитель решил "замаскировать" свой незаконный промысел, используя права граждан на заготовку древесины для собственных нужд, оформляя от их имени договора купли-продажи лесных насаждений. Он покупал готовые комплекты документов для заключения подобных договоров у местной организованной преступной группировки, которой руководил бывший сотрудник лесничества в Канске. Сама группа "торговала" пакетами бумаг в Иланском, Канском, Тасеевском, Нижне-Ингашском, Ирбейском районах. С 2019 по 2021 годы ОПГ предоставила "черному лесорубу" более 30 пакетов документов по цене не менее 15 тысяч рублей каждый.
Благодаря такой "поддержке", предприниматель незаконно вырубил березы, сосны и лиственницы на площади более 80 гектаров в Иланском районе объемом 12712 кубометров. В данный момент на его имущество стоимостью 136 миллионов рублей наложен арест. В отношении еще 10 "черных лесорубов" также расследуются дела.