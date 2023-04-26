https://ria.ru/20230426/sud-1867765200.html

В Красноярском крае будут судить "черного лесоруба"

В Красноярском крае будут судить "черного лесоруба" - РИА Новости, 26.04.2023

В Красноярском крае будут судить "черного лесоруба"

Прокуратура направила в суд дело "черного лесоруба", уничтожившего деревьев на сумму более 108 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T06:45

2023-04-26T06:45

2023-04-26T06:46

иланский район

происшествия

красноярский край

канск

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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело "черного лесоруба", уничтожившего деревьев на сумму более 108 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В ведомстве уточнили, что в 2019 году лесозаготовитель решил "замаскировать" свой незаконный промысел, используя права граждан на заготовку древесины для собственных нужд, оформляя от их имени договора купли-продажи лесных насаждений. Он покупал готовые комплекты документов для заключения подобных договоров у местной организованной преступной группировки, которой руководил бывший сотрудник лесничества в Канске. Сама группа "торговала" пакетами бумаг в Иланском, Канском, Тасеевском, Нижне-Ингашском, Ирбейском районах. С 2019 по 2021 годы ОПГ предоставила "черному лесорубу" более 30 пакетов документов по цене не менее 15 тысяч рублей каждый. Благодаря такой "поддержке", предприниматель незаконно вырубил березы, сосны и лиственницы на площади более 80 гектаров в Иланском районе объемом 12712 кубометров. В данный момент на его имущество стоимостью 136 миллионов рублей наложен арест. В отношении еще 10 "черных лесорубов" также расследуются дела.

https://ria.ru/20230426/sud-1867762139.html

иланский район

красноярский край

канск

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иланский район, происшествия, красноярский край, канск