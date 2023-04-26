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В Красноярском крае будут судить "черного лесоруба" - РИА Новости, 26.04.2023
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06:45 26.04.2023 (обновлено: 06:46 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/sud-1867765200.html
В Красноярском крае будут судить "черного лесоруба"
В Красноярском крае будут судить "черного лесоруба" - РИА Новости, 26.04.2023
В Красноярском крае будут судить "черного лесоруба"
Прокуратура направила в суд дело "черного лесоруба", уничтожившего деревьев на сумму более 108 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T06:45
2023-04-26T06:46
иланский район
происшествия
красноярский край
канск
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело "черного лесоруба", уничтожившего деревьев на сумму более 108 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В ведомстве уточнили, что в 2019 году лесозаготовитель решил "замаскировать" свой незаконный промысел, используя права граждан на заготовку древесины для собственных нужд, оформляя от их имени договора купли-продажи лесных насаждений. Он покупал готовые комплекты документов для заключения подобных договоров у местной организованной преступной группировки, которой руководил бывший сотрудник лесничества в Канске. Сама группа "торговала" пакетами бумаг в Иланском, Канском, Тасеевском, Нижне-Ингашском, Ирбейском районах. С 2019 по 2021 годы ОПГ предоставила "черному лесорубу" более 30 пакетов документов по цене не менее 15 тысяч рублей каждый. Благодаря такой "поддержке", предприниматель незаконно вырубил березы, сосны и лиственницы на площади более 80 гектаров в Иланском районе объемом 12712 кубометров. В данный момент на его имущество стоимостью 136 миллионов рублей наложен арест. В отношении еще 10 "черных лесорубов" также расследуются дела.
https://ria.ru/20230426/sud-1867762139.html
иланский район
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иланский район, происшествия, красноярский край, канск
Иланский район, Происшествия, Красноярский край, Канск
В Красноярском крае будут судить "черного лесоруба"

В Красноярском крае будут судить предпринимателя, вырубившего лес на 108 миллионов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаготовка леса
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заготовка леса. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело "черного лесоруба", уничтожившего деревьев на сумму более 108 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«
"Прокурор края направил в суд уголовное дело в отношении "черного лесоруба" из Иланского района, уничтожившего деревьев более чем на 108 миллионов рублей. Юридическим сопровождением его преступных рубок занималась ОПГ", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в 2019 году лесозаготовитель решил "замаскировать" свой незаконный промысел, используя права граждан на заготовку древесины для собственных нужд, оформляя от их имени договора купли-продажи лесных насаждений. Он покупал готовые комплекты документов для заключения подобных договоров у местной организованной преступной группировки, которой руководил бывший сотрудник лесничества в Канске. Сама группа "торговала" пакетами бумаг в Иланском, Канском, Тасеевском, Нижне-Ингашском, Ирбейском районах. С 2019 по 2021 годы ОПГ предоставила "черному лесорубу" более 30 пакетов документов по цене не менее 15 тысяч рублей каждый.
Благодаря такой "поддержке", предприниматель незаконно вырубил березы, сосны и лиственницы на площади более 80 гектаров в Иланском районе объемом 12712 кубометров. В данный момент на его имущество стоимостью 136 миллионов рублей наложен арест. В отношении еще 10 "черных лесорубов" также расследуются дела.
суд - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Иланский районПроисшествияКрасноярский крайКанск
 
 
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