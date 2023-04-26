https://ria.ru/20230426/sud-1867762139.html

Главу новосибирского свинокомплекса будут судить по "экологическим" статьям

Главу новосибирского свинокомплекса будут судить по "экологическим" статьям - РИА Новости, 26.04.2023

Главу новосибирского свинокомплекса будут судить по "экологическим" статьям

Директор крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" предстанет перед судом по обвинению в экологическом преступлении сразу по трем... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T05:17

2023-04-26T05:17

2023-04-26T05:17

происшествия

новосибирская область

россия

колыванский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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НОВОСИБИРСК, 26 апр - РИА Новости. Директор крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" предстанет перед судом по обвинению в экологическом преступлении сразу по трем статьям УК РФ с ущербом, оцененным в три миллиарда рублей, сообщает прокуратура региона. Владимир Гавриленко обвиняется по статьям УК РФ "Загрязнение вод", "Порча земли" и "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". По данным прокуратуры, директор свинокомплекса в конце апреля 2022 года под видом удобрения почв дал указание вылить необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе, в результате чего произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов. "Действиями директора предприятия причинен вред компонентам окружающей среды на общую сумму более трех миллиардов рублей. Природоохранным прокурором в рамках уголовного судопроизводства заявлены исковые требования о взыскании причиненного преступлением вреда на указанную сумму", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колыванский районный суд. Несколько лет жители Новосибирска в социальных сетях и через СМИ сообщали о регулярном появлении неприятного запаха в городе. Многие связывали его со свалками отходов животноводства в пригороде и работой крупного свинокомплекса недалеко от мегаполиса. В 2021 году "Кудряшовский" проверял Росприроднадзор и прокуратура, которая потребовала от главы предприятия лучше бороться с запахами. Гавриленко отрицал связь работы комплекса с неприятными ароматами в Новосибирске. "Кудряшовское" - крупнейший производитель свинины в Новосибирской области. На долю предприятия приходится более 93% от общего объема производства в регионе. Свинокомплекс размещается на двух площадках: в селе Криводановка и Колыванском районе Новосибирской области. Предприятие входит в агропромышленный холдинг "Сибагро".

https://realty.ria.ru/20230406/dolschiki-1863408431.html

новосибирская область

россия

колыванский район

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происшествия, новосибирская область, россия, колыванский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)