Главу новосибирского свинокомплекса будут судить по "экологическим" статьям
Главу новосибирского свинокомплекса "Кудряшовский" будут судить по "экологическим" статьям
суд. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 апр - РИА Новости. Директор крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" предстанет перед судом по обвинению в экологическом преступлении сразу по трем статьям УК РФ с ущербом, оцененным в три миллиарда рублей, сообщает прокуратура региона.
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"Новосибирский природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора свинокомплекса, действия которого повлекли причинение многомиллиардного вреда окружающей среде", - говорится в сообщении.
Владимир Гавриленко обвиняется по статьям УК РФ "Загрязнение вод", "Порча земли" и "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".
По данным прокуратуры, директор свинокомплекса в конце апреля 2022 года под видом удобрения почв дал указание вылить необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе, в результате чего произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов.
"Действиями директора предприятия причинен вред компонентам окружающей среды на общую сумму более трех миллиардов рублей. Природоохранным прокурором в рамках уголовного судопроизводства заявлены исковые требования о взыскании причиненного преступлением вреда на указанную сумму", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колыванский районный суд.
Несколько лет жители Новосибирска в социальных сетях и через СМИ сообщали о регулярном появлении неприятного запаха в городе. Многие связывали его со свалками отходов животноводства в пригороде и работой крупного свинокомплекса недалеко от мегаполиса. В 2021 году "Кудряшовский" проверял Росприроднадзор и прокуратура, которая потребовала от главы предприятия лучше бороться с запахами. Гавриленко отрицал связь работы комплекса с неприятными ароматами в Новосибирске.
"Кудряшовское" - крупнейший производитель свинины в Новосибирской области. На долю предприятия приходится более 93% от общего объема производства в регионе. Свинокомплекс размещается на двух площадках: в селе Криводановка и Колыванском районе Новосибирской области. Предприятие входит в агропромышленный холдинг "Сибагро".