Рейтинг@Mail.ru
Главу новосибирского свинокомплекса будут судить по "экологическим" статьям - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/sud-1867762139.html
Главу новосибирского свинокомплекса будут судить по "экологическим" статьям
Главу новосибирского свинокомплекса будут судить по "экологическим" статьям - РИА Новости, 26.04.2023
Главу новосибирского свинокомплекса будут судить по "экологическим" статьям
Директор крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" предстанет перед судом по обвинению в экологическом преступлении сразу по трем... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:17
2023-04-26T05:17
происшествия
новосибирская область
россия
колыванский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
НОВОСИБИРСК, 26 апр - РИА Новости. Директор крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" предстанет перед судом по обвинению в экологическом преступлении сразу по трем статьям УК РФ с ущербом, оцененным в три миллиарда рублей, сообщает прокуратура региона. Владимир Гавриленко обвиняется по статьям УК РФ "Загрязнение вод", "Порча земли" и "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". По данным прокуратуры, директор свинокомплекса в конце апреля 2022 года под видом удобрения почв дал указание вылить необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе, в результате чего произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов. "Действиями директора предприятия причинен вред компонентам окружающей среды на общую сумму более трех миллиардов рублей. Природоохранным прокурором в рамках уголовного судопроизводства заявлены исковые требования о взыскании причиненного преступлением вреда на указанную сумму", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колыванский районный суд. Несколько лет жители Новосибирска в социальных сетях и через СМИ сообщали о регулярном появлении неприятного запаха в городе. Многие связывали его со свалками отходов животноводства в пригороде и работой крупного свинокомплекса недалеко от мегаполиса. В 2021 году "Кудряшовский" проверял Росприроднадзор и прокуратура, которая потребовала от главы предприятия лучше бороться с запахами. Гавриленко отрицал связь работы комплекса с неприятными ароматами в Новосибирске. "Кудряшовское" - крупнейший производитель свинины в Новосибирской области. На долю предприятия приходится более 93% от общего объема производства в регионе. Свинокомплекс размещается на двух площадках: в селе Криводановка и Колыванском районе Новосибирской области. Предприятие входит в агропромышленный холдинг "Сибагро".
https://realty.ria.ru/20230406/dolschiki-1863408431.html
новосибирская область
россия
колыванский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, россия, колыванский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Колыванский район, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Главу новосибирского свинокомплекса будут судить по "экологическим" статьям

Главу новосибирского свинокомплекса "Кудряшовский" будут судить по "экологическим" статьям

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 26 апр - РИА Новости. Директор крупнейшего в Новосибирской области свинокомплекса "Кудряшовский" предстанет перед судом по обвинению в экологическом преступлении сразу по трем статьям УК РФ с ущербом, оцененным в три миллиарда рублей, сообщает прокуратура региона.
«
"Новосибирский природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора свинокомплекса, действия которого повлекли причинение многомиллиардного вреда окружающей среде", - говорится в сообщении.
Владимир Гавриленко обвиняется по статьям УК РФ "Загрязнение вод", "Порча земли" и "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".
По данным прокуратуры, директор свинокомплекса в конце апреля 2022 года под видом удобрения почв дал указание вылить необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе, в результате чего произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов.
"Действиями директора предприятия причинен вред компонентам окружающей среды на общую сумму более трех миллиардов рублей. Природоохранным прокурором в рамках уголовного судопроизводства заявлены исковые требования о взыскании причиненного преступлением вреда на указанную сумму", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колыванский районный суд.
Несколько лет жители Новосибирска в социальных сетях и через СМИ сообщали о регулярном появлении неприятного запаха в городе. Многие связывали его со свалками отходов животноводства в пригороде и работой крупного свинокомплекса недалеко от мегаполиса. В 2021 году "Кудряшовский" проверял Росприроднадзор и прокуратура, которая потребовала от главы предприятия лучше бороться с запахами. Гавриленко отрицал связь работы комплекса с неприятными ароматами в Новосибирске.
"Кудряшовское" - крупнейший производитель свинины в Новосибирской области. На долю предприятия приходится более 93% от общего объема производства в регионе. Свинокомплекс размещается на двух площадках: в селе Криводановка и Колыванском районе Новосибирской области. Предприятие входит в агропромышленный холдинг "Сибагро".
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Красноярске будут судить глав фирм, обманувших дольщиков на 3 млрд рублей
6 апреля, 11:16
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияКолыванский районФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала