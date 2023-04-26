https://ria.ru/20230426/ssha-1867948088.html
Посол посещает двоих россиян, находящихся в тюрьме в Нью-Йорке
Посол посещает двоих россиян, находящихся в тюрьме в Нью-Йорке - РИА Новости, 26.04.2023
Посол посещает двоих россиян, находящихся в тюрьме в Нью-Йорке
Посол РФ в США Анатолий Антонов посещает сейчас россиян Дмитрия Украинского и Анатолия Легкодымова, содержащихся в тюрьме в Нью-Йорке, передает корреспондент... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:57
2023-04-26T17:57
2023-04-26T17:57
в мире
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анатолий антонов
дмитрий украинский
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов посещает сейчас россиян Дмитрия Украинского и Анатолия Легкодымова, содержащихся в тюрьме в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Украинский был в июне экстрадирован из Таиланда в США, где ему грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве. Легкодымов подозревается в отмывании денег через криптобиржу. Рассекреченные документы показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами файлы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022 года. Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег. Легкодымова американское следствие называет основателем гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato и утверждает, что его услугами пользовались киберкриминальные структуры, в том числе группировки хакеров-вымогателей. Министерство юстиции США обвиняет россиянина в причастности к теневым транзакциям с использованием незаконных средств на сумму более 700 миллионов долларов. Американские власти утверждают, что биржа Bitzlato, в частности, обеспечивала расчеты на даркнет-площадке Hydra, где велась торговля наркотиками, фальшивыми паспортами и краденой финансовой информацией. По данным министерства юстиции, Легкодымов лично управлял деятельностью Bitzlato из Майами в 2022 и 2023 годах и знал, что у биржи немало клиентов в США. Ему предъявлены обвинения в организации денежных переводов без соответствующей лицензии.
https://ria.ru/20230410/dubnikov-1864339785.html
https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), анатолий антонов, дмитрий украинский, россия
В мире, США, Нью-Йорк (город), Анатолий Антонов, Дмитрий Украинский, Россия
Посол посещает двоих россиян, находящихся в тюрьме в Нью-Йорке
Посол Антонов посещает россиян Украинского и Легкодымова, находящихся в тюрьме в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов посещает сейчас россиян Дмитрия Украинского и Анатолия Легкодымова, содержащихся в тюрьме в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Украинский был в июне экстрадирован из Таиланда
в США
, где ему грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве. Легкодымов подозревается в отмывании денег через криптобиржу.
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Рассекреченные документы показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами файлы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022 года. Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.
Легкодымова американское следствие называет основателем гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato и утверждает, что его услугами пользовались киберкриминальные структуры, в том числе группировки хакеров-вымогателей. Министерство юстиции США обвиняет россиянина в причастности к теневым транзакциям с использованием незаконных средств на сумму более 700 миллионов долларов.
Американские власти утверждают, что биржа Bitzlato, в частности, обеспечивала расчеты на даркнет-площадке Hydra, где велась торговля наркотиками, фальшивыми паспортами и краденой финансовой информацией. По данным министерства юстиции, Легкодымов лично управлял деятельностью Bitzlato из Майами
в 2022 и 2023 годах и знал, что у биржи немало клиентов в США. Ему предъявлены обвинения в организации денежных переводов без соответствующей лицензии.
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