США злоупотребляют статусом принимающей страны ООН, заявил Гатилов
Дипломат Гатилов: США чрезвычайно злоупотребляют статусом принимающей страны ООН
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 апр – РИА Новости. США злоупотребляют своим статусом страны, принимающей штаб-квартиру ООН, ограничивая выдачу виз российским дипломатам, делегациям и журналистам, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Соединенные Штаты чрезвычайно злоупотребляют своим статусом принимающей страны ООН. Возможно, вы слышали, что большой группе представителей российских СМИ, таким же журналистам, как и вы, было отказано в американских визах для сопровождения министра (иностранных дел РФ Сергея – ред.) Лаврова в Нью-Йорк в составе его официальной делегации", - сказал Гатилов на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
Дипломат добавил, что это далеко не первый случай, когда США препятствуют участию российских официальных делегатов в заседаниях ООН, хотя это "явно не предполагается".
"Как заявил наш министр иностранных дел в Нью-Йорке два дня назад, подлинный многосторонний подход в его нынешней форме требует корректировки внутри самой ООН для развития многополярной архитектуры международных отношений", - уточнил постоянный представитель России. Гатилов считает, что необходимо ускорить реформу Совета Безопасности ООН за счет увеличения представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ООН и требования ее устава представляют угрозу для глобальных амбиций Вашингтона.