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США злоупотребляют статусом принимающей страны ООН, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.04.2023
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12:52 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/ssha-1867836190.html
США злоупотребляют статусом принимающей страны ООН, заявил Гатилов
США злоупотребляют статусом принимающей страны ООН, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.04.2023
США злоупотребляют статусом принимающей страны ООН, заявил Гатилов
США злоупотребляют своим статусом страны, принимающей штаб-квартиру ООН, ограничивая выдачу виз российским дипломатам, делегациям и журналистам, заявил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:52
2023-04-26T12:52
политика
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 26 апр – РИА Новости. США злоупотребляют своим статусом страны, принимающей штаб-квартиру ООН, ограничивая выдачу виз российским дипломатам, делегациям и журналистам, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Соединенные Штаты чрезвычайно злоупотребляют своим статусом принимающей страны ООН. Возможно, вы слышали, что большой группе представителей российских СМИ, таким же журналистам, как и вы, было отказано в американских визах для сопровождения министра (иностранных дел РФ Сергея – ред.) Лаврова в Нью-Йорк в составе его официальной делегации", - сказал Гатилов на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Дипломат добавил, что это далеко не первый случай, когда США препятствуют участию российских официальных делегатов в заседаниях ООН, хотя это "явно не предполагается". "Как заявил наш министр иностранных дел в Нью-Йорке два дня назад, подлинный многосторонний подход в его нынешней форме требует корректировки внутри самой ООН для развития многополярной архитектуры международных отношений", - уточнил постоянный представитель России. Гатилов считает, что необходимо ускорить реформу Совета Безопасности ООН за счет увеличения представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ООН и требования ее устава представляют угрозу для глобальных амбиций Вашингтона.
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867742317.html
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политика, геннадий гатилов, россия, оон, сша
Политика, Геннадий Гатилов, Россия, ООН, США
США злоупотребляют статусом принимающей страны ООН, заявил Гатилов

Дипломат Гатилов: США чрезвычайно злоупотребляют статусом принимающей страны ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 апр – РИА Новости. США злоупотребляют своим статусом страны, принимающей штаб-квартиру ООН, ограничивая выдачу виз российским дипломатам, делегациям и журналистам, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Соединенные Штаты чрезвычайно злоупотребляют своим статусом принимающей страны ООН. Возможно, вы слышали, что большой группе представителей российских СМИ, таким же журналистам, как и вы, было отказано в американских визах для сопровождения министра (иностранных дел РФ Сергея – ред.) Лаврова в Нью-Йорк в составе его официальной делегации", - сказал Гатилов на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
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Дипломат добавил, что это далеко не первый случай, когда США препятствуют участию российских официальных делегатов в заседаниях ООН, хотя это "явно не предполагается".
"Как заявил наш министр иностранных дел в Нью-Йорке два дня назад, подлинный многосторонний подход в его нынешней форме требует корректировки внутри самой ООН для развития многополярной архитектуры международных отношений", - уточнил постоянный представитель России. Гатилов считает, что необходимо ускорить реформу Совета Безопасности ООН за счет увеличения представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ООН и требования ее устава представляют угрозу для глобальных амбиций Вашингтона.
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