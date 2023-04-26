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Сроки строительства газовозов для "Арктик СПГ — 2" отодвинули на год - РИА Новости, 26.04.2023
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14:09 26.04.2023 (обновлено: 17:23 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/spg-1867860313.html
Сроки строительства газовозов для "Арктик СПГ — 2" отодвинули на год
Сроки строительства газовозов для "Арктик СПГ — 2" отодвинули на год - РИА Новости, 26.04.2023
Сроки строительства газовозов для "Арктик СПГ — 2" отодвинули на год
Сроки строительства газовозов по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ-2" отодвинулись на год, поставки начнутся в 2024 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:09
2023-04-26T17:23
экономика
цены на нефть
россия
леонид михельсон
совкомфлот
арктик спг - 2
новатэк
ямал спг
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сроки строительства газовозов по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ-2" отодвинулись на год, поставки начнутся в 2024 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Тонковидов. Изначально головной танкер ожидался в первом квартале 2023 года. Но в сентябре 2022 года глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что первый танкер ожидается в конце 2023 года, когда будет запущена первая линия завода "Арктик СПГ 2", а до конца 2024 года будут получены 6-7 танкеров."Они сдвинулись на год. Я имею в виду... 2024 год", – сообщил Тонковидов на вопрос журналистов о сроках строительства СПГ-танкеров для проекта "Арктик СПГ 2". Сейчас на судостроительном комплексе "Звезда" идет строительство 15 газовозов нового поколения для проекта "Арктик СПГ 2". Суда будут поставлены "Совкомфлоту" (головное судно) и совместному предприятию "Совкомфлота" и "Новатэка" ООО "СМАРТ СПГ" (остальные 14 судов). "Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году составила 20,36 миллиарда рублей, увеличившись в 4,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции.
https://ria.ru/20221103/oborudovanie-1829087523.html
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экономика, цены на нефть, россия, леонид михельсон, совкомфлот, арктик спг - 2, новатэк, ямал спг
Экономика, Цены на нефть, Россия, Леонид Михельсон, Совкомфлот, Арктик СПГ - 2, Новатэк, Ямал СПГ
Сроки строительства газовозов для "Арктик СПГ — 2" отодвинули на год

Сроки строительства газовозов для проекта "Арктик СПГ — 2" отодвинули на год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сроки строительства газовозов по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ-2" отодвинулись на год, поставки начнутся в 2024 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Тонковидов.
Изначально головной танкер ожидался в первом квартале 2023 года. Но в сентябре 2022 года глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что первый танкер ожидается в конце 2023 года, когда будет запущена первая линия завода "Арктик СПГ 2", а до конца 2024 года будут получены 6-7 танкеров.
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"Они сдвинулись на год. Я имею в виду... 2024 год", – сообщил Тонковидов на вопрос журналистов о сроках строительства СПГ-танкеров для проекта "Арктик СПГ 2".
Сейчас на судостроительном комплексе "Звезда" идет строительство 15 газовозов нового поколения для проекта "Арктик СПГ 2". Суда будут поставлены "Совкомфлоту" (головное судно) и совместному предприятию "Совкомфлота" и "Новатэка" ООО "СМАРТ СПГ" (остальные 14 судов).
"Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году составила 20,36 миллиарда рублей, увеличившись в 4,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЛеонид МихельсонСовкомфлотАрктик СПГ - 2НоватэкЯмал СПГ
 
 
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