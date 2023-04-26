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Жители дагестанского села отправили в зону СВО лекарства и продукты - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:09 26.04.2023 (обновлено: 14:12 07.05.2023)
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1870314152.html
Жители дагестанского села отправили в зону СВО лекарства и продукты
Жители дагестанского села отправили в зону СВО лекарства и продукты - РИА Новости, 07.05.2023
Жители дагестанского села отправили в зону СВО лекарства и продукты
Жители Кизилюртовского района Дагестана направили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, в том числе лекарства и продукты... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-26T19:09
2023-05-07T14:12
специальная военная операция на украине
надежные люди
кизилюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Жители Кизилюртовского района Дагестана направили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, в том числе лекарства и продукты питания, сообщили в среду в пресс-службе районной администрации. "Жителями села Новый Чиркей была организована очередная отправка гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся на линии фронта. … В состав груза вошли медикаменты, предметы гигиены, наборы продовольственных товаров (мука, сахар, макароны, гречка, рис, подсолнечное масло) и прочие необходимые вещи для военнослужащих", – говорится в сообщении. Отмечается, что сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации в Кизилюртовском районе не прекращается ни на один день.
https://ria.ru/20230419/gumpomosch-1870203970.html
кизилюртовский район
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надежные люди, кизилюртовский район
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Кизилюртовский район
Жители дагестанского села отправили в зону СВО лекарства и продукты

Жители дагестанского села отправили бойцам в зону спецоперации лекарства и продукты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие РФ. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Жители Кизилюртовского района Дагестана направили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, в том числе лекарства и продукты питания, сообщили в среду в пресс-службе районной администрации.
"Жителями села Новый Чиркей была организована очередная отправка гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся на линии фронта. … В состав груза вошли медикаменты, предметы гигиены, наборы продовольственных товаров (мука, сахар, макароны, гречка, рис, подсолнечное масло) и прочие необходимые вещи для военнослужащих", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации в Кизилюртовском районе не прекращается ни на один день.
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Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиКизилюртовский район
 
 
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