Рейтинг@Mail.ru
Больница в Хабаровском крае собрала посылки для участников СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 26.04.2023 (обновлено: 06:00 07.05.2023)
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1870263367.html
Больница в Хабаровском крае собрала посылки для участников СВО
Больница в Хабаровском крае собрала посылки для участников СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Больница в Хабаровском крае собрала посылки для участников СВО
Сотрудники Комсомольской межрайонной больницы в Хабаровском крае собрали для участников специальной военной операции посылки с медикаментами, рациями,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-26T07:34
2023-05-07T06:00
специальная военная операция на украине
общество
хабаровский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832248558_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_ad3958beb3d613aa995cf14f5167d5fa.jpg
ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники Комсомольской межрайонной больницы в Хабаровском крае собрали для участников специальной военной операции посылки с медикаментами, рациями, предметами гигиены и сладостями, сообщает министерство здравоохранения региона. Кроме того, как указывает ведомство, чтобы морально поддержать бойцов, дети сотрудников и сами медицинские работники написали бойцам письма с пожеланиями скорейшего возвращения с победой. Как сообщает правительство региона, в зону спецоперации также будут переданы два автомобиля УАЗ Пикап, которые крайне необходимы на передовой. В каждом поселении работают волонтеры проекта #МЫВМЕСТЕ. Для бойцов установлены краевые единовременные выплаты: для мобилизованных и добровольцев по 150 тысяч рублей, контрактников – 250 тысяч. Также территория одной из первых в стране ввела выплаты за потерю кормильца и полученные ранения и уравняла в правах всех защитников – военнослужащих министерства обороны, росгвардейцев и добровольцев. По данным правительства края, во всех районах действуют центры поддержки семей военнослужащих. Особое внимание – семьям с детьми. Им предоставляется целый комплекс мер: освобождение от оплаты за муниципальный детсад, бесплатное горячее питание для школьников, стипендии и единовременные выплаты для студентов. Также семьи мобилизованных могут воспользоваться субсидией в 150 тысяч рублей на покупку и установку внутридомового газового оборудования для подключения к системе централизованного газоснабжения по федеральной программе социальной газификации.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261987.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832248558_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_a08a106c24290a3d6e47d4e9bc706be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хабаровский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Хабаровский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Надежные люди
Больница в Хабаровском крае собрала посылки для участников СВО

Минздрав Хабаровского края: Больница в регионе собрала посылки для участников СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ разгружают гуманитарную помощь
Военнослужащие ВС РФ разгружают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ разгружают гуманитарную помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники Комсомольской межрайонной больницы в Хабаровском крае собрали для участников специальной военной операции посылки с медикаментами, рациями, предметами гигиены и сладостями, сообщает министерство здравоохранения региона.
«
"Сотрудники Комсомольской межрайонной больницы, чтобы поддержать боевой дух воинов-участников СВО, собрали для них посылки с медикаментами, рациями, предметами гигиены и сладостями", - отмечает региональный минздрав.
Кроме того, как указывает ведомство, чтобы морально поддержать бойцов, дети сотрудников и сами медицинские работники написали бойцам письма с пожеланиями скорейшего возвращения с победой.
Как сообщает правительство региона, в зону спецоперации также будут переданы два автомобиля УАЗ Пикап, которые крайне необходимы на передовой.
В каждом поселении работают волонтеры проекта #МЫВМЕСТЕ. Для бойцов установлены краевые единовременные выплаты: для мобилизованных и добровольцев по 150 тысяч рублей, контрактников – 250 тысяч. Также территория одной из первых в стране ввела выплаты за потерю кормильца и полученные ранения и уравняла в правах всех защитников – военнослужащих министерства обороны, росгвардейцев и добровольцев.
По данным правительства края, во всех районах действуют центры поддержки семей военнослужащих. Особое внимание – семьям с детьми. Им предоставляется целый комплекс мер: освобождение от оплаты за муниципальный детсад, бесплатное горячее питание для школьников, стипендии и единовременные выплаты для студентов. Также семьи мобилизованных могут воспользоваться субсидией в 150 тысяч рублей на покупку и установку внутридомового газового оборудования для подключения к системе централизованного газоснабжения по федеральной программе социальной газификации.
Военнослужащие ВС России разгружают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Власти Мурманской области направили оборудование в зону СВО
25 апреля, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоХабаровский крайУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Надежные люди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала