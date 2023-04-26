https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1870263367.html
Больница в Хабаровском крае собрала посылки для участников СВО
Больница в Хабаровском крае собрала посылки для участников СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Больница в Хабаровском крае собрала посылки для участников СВО
Сотрудники Комсомольской межрайонной больницы в Хабаровском крае собрали для участников специальной военной операции посылки с медикаментами, рациями,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-26T07:34
2023-04-26T07:34
2023-05-07T06:00
специальная военная операция на украине
общество
хабаровский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
надежные люди
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ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники Комсомольской межрайонной больницы в Хабаровском крае собрали для участников специальной военной операции посылки с медикаментами, рациями, предметами гигиены и сладостями, сообщает министерство здравоохранения региона. Кроме того, как указывает ведомство, чтобы морально поддержать бойцов, дети сотрудников и сами медицинские работники написали бойцам письма с пожеланиями скорейшего возвращения с победой. Как сообщает правительство региона, в зону спецоперации также будут переданы два автомобиля УАЗ Пикап, которые крайне необходимы на передовой. В каждом поселении работают волонтеры проекта #МЫВМЕСТЕ. Для бойцов установлены краевые единовременные выплаты: для мобилизованных и добровольцев по 150 тысяч рублей, контрактников – 250 тысяч. Также территория одной из первых в стране ввела выплаты за потерю кормильца и полученные ранения и уравняла в правах всех защитников – военнослужащих министерства обороны, росгвардейцев и добровольцев. По данным правительства края, во всех районах действуют центры поддержки семей военнослужащих. Особое внимание – семьям с детьми. Им предоставляется целый комплекс мер: освобождение от оплаты за муниципальный детсад, бесплатное горячее питание для школьников, стипендии и единовременные выплаты для студентов. Также семьи мобилизованных могут воспользоваться субсидией в 150 тысяч рублей на покупку и установку внутридомового газового оборудования для подключения к системе централизованного газоснабжения по федеральной программе социальной газификации.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261987.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Хабаровский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Надежные люди
Больница в Хабаровском крае собрала посылки для участников СВО
Минздрав Хабаровского края: Больница в регионе собрала посылки для участников СВО
ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники Комсомольской межрайонной больницы в Хабаровском крае собрали для участников специальной военной операции посылки с медикаментами, рациями, предметами гигиены и сладостями, сообщает министерство здравоохранения региона.
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"Сотрудники Комсомольской межрайонной больницы, чтобы поддержать боевой дух воинов-участников СВО, собрали для них посылки с медикаментами, рациями, предметами гигиены и сладостями", - отмечает региональный минздрав.
Кроме того, как указывает ведомство, чтобы морально поддержать бойцов, дети сотрудников и сами медицинские работники написали бойцам письма с пожеланиями скорейшего возвращения с победой.
Как сообщает правительство региона, в зону спецоперации также будут переданы два автомобиля УАЗ
Пикап, которые крайне необходимы на передовой.
В каждом поселении работают волонтеры проекта #МЫВМЕСТЕ. Для бойцов установлены краевые единовременные выплаты: для мобилизованных и добровольцев по 150 тысяч рублей, контрактников – 250 тысяч. Также территория одной из первых в стране ввела выплаты за потерю кормильца и полученные ранения и уравняла в правах всех защитников – военнослужащих министерства обороны, росгвардейцев и добровольцев.
По данным правительства края, во всех районах действуют центры поддержки семей военнослужащих. Особое внимание – семьям с детьми. Им предоставляется целый комплекс мер: освобождение от оплаты за муниципальный детсад, бесплатное горячее питание для школьников, стипендии и единовременные выплаты для студентов. Также семьи мобилизованных могут воспользоваться субсидией в 150 тысяч рублей на покупку и установку внутридомового газового оборудования для подключения к системе централизованного газоснабжения по федеральной программе социальной газификации.
Власти Мурманской области направили оборудование в зону СВО