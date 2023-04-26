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Спецоперация, 26 апреля: Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 26.04.2023 (обновлено: 21:29 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867987668.html
Спецоперация, 26 апреля: Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Спецоперация, 26 апреля: Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 26.04.2023
Спецоперация, 26 апреля: Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что украинское контрнаступление неизбежно. "Что сегодня происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T20:47
2023-04-26T21:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
киев
владимир зеленский
си цзиньпин
евгений пригожин
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Ход операции Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что украинское контрнаступление неизбежно. "Что сегодня происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождь, еще неделю нужно на то, чтобы ветер высушил почву, после этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая... может, так, а может, не так... ВСУ полностью готовы идти и резать фланги", - соответствующая аудиозапись Пригожина опубликована в телеграм-канале его пресс-службы. Сорок российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров, военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны РФ. При этом четверо раненых украинских военнослужащих были возвращены на родину сверх обмена "40 на 40", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ситуация в РоссииБывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara (принадлежит испанской группе Inditex) начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья 27 апреля, сообщили РИА Недвижимость источники на рынке торговой недвижимости. Запуск рабочего движения поездов по отремонтированной железнодорожной части Крымского моста состоится досрочно уже в мае, заявил начальник ФКУ Упрдор Тамань Никита Храпов. Российские следователи расследуют преступления французских наемников в отношении военнопленных РФ: есть фото, где французы расстреливают россиян в упор, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России. Совет Федерации одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для тех, кто участвовал в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Международная обстановкаПредседатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщило Центральное телевидение Китая. Зеленский заявил, что телефонный разговор с Си Цзиньпином был долгим и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. Председатель КНР в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что Китай по вопросу украинского кризиса всегда был на стороне мира, сообщило агентство "Цайлянь". Москва отмечает готовность Пекина налаживать переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя телефонный разговор председателя Си Цзиньпина и Зеленского. Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь. Украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения, при этом Киев от переговоров с Пекином изначально не ожидал определенных договоренностей, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Сам Зеленский в своем телеграм-канале написал, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Действия Киева Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ, заявил, что подобные высказывания подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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китай
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Наталья Макарова
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Возвращение из плена российских солдат
Возвращение из плена российских солдат
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Минобороны РФ о потерях противника в минувшие сутки
Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. За минувшие сутки штурмовые отряды продолжали уничтожать украинских военных и наемников в западной части города.
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в мире, россия, китай, киев, владимир зеленский, си цзиньпин, евгений пригожин, вооруженные силы украины, сцкк, т-72 "урал", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Киев, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Т-72 "Урал", Ситуация в ДНР и ЛНР

Спецоперация, 26 апреля: Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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Ход операции

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что украинское контрнаступление неизбежно. "Что сегодня происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождь, еще неделю нужно на то, чтобы ветер высушил почву, после этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая... может, так, а может, не так... ВСУ полностью готовы идти и резать фланги", - соответствующая аудиозапись Пригожина опубликована в телеграм-канале его пресс-службы.
Сорок российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров, военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны РФ. При этом четверо раненых украинских военнослужащих были возвращены на родину сверх обмена "40 на 40", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ситуация в России

Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara (принадлежит испанской группе Inditex) начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья 27 апреля, сообщили РИА Недвижимость источники на рынке торговой недвижимости.
Запуск рабочего движения поездов по отремонтированной железнодорожной части Крымского моста состоится досрочно уже в мае, заявил начальник ФКУ Упрдор Тамань Никита Храпов.
Российские следователи расследуют преступления французских наемников в отношении военнопленных РФ: есть фото, где французы расстреливают россиян в упор, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России.
Совет Федерации одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для тех, кто участвовал в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Международная обстановка

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщило Центральное телевидение Китая. Зеленский заявил, что телефонный разговор с Си Цзиньпином был долгим и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. Председатель КНР в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что Китай по вопросу украинского кризиса всегда был на стороне мира, сообщило агентство "Цайлянь".
Москва отмечает готовность Пекина налаживать переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя телефонный разговор председателя Си Цзиньпина и Зеленского.
Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения, при этом Киев от переговоров с Пекином изначально не ожидал определенных договоренностей, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Сам Зеленский в своем телеграм-канале написал, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов.

Действия Киева

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ, заявил, что подобные высказывания подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайКиевВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинЕвгений ПригожинВооруженные силы УкраиныСЦККТ-72 "Урал"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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