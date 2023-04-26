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Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 26.04.2023 (обновлено: 20:51 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867977243.html
Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, сообщил Рогов
Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.04.2023
Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, сообщил Рогов
Киевские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:33
2023-04-26T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Киевские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По словам чиновника, уже к концу этой недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада. "До 30 апреля все три бригады, которые Киев бросает на убой, должны быть полностью переброшены на линию фронта", — сказал Рогов. О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как сообщало в середине апреля агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, киев, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, сообщил Рогов

Рогов: Киев перебрасывает в Запорожскую область войска с Центральной Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Киевские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Режим Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов Центральной Украины, в том числе Полтавской и Черкасской областей, хотя совсем недавно приоритет отдавался бригадам из западноукраинских регионов, прежде всего из Галиции", — сказал он.

По словам чиновника, уже к концу этой недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.
"До 30 апреля все три бригады, которые Киев бросает на убой, должны быть полностью переброшены на линию фронта", — сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.
Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Как сообщало в середине апреля агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.
В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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