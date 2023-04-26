https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867977243.html

Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, сообщил Рогов

Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.04.2023

Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, сообщил Рогов

Киевские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:33

2023-04-26T19:33

2023-04-26T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Киевские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По словам чиновника, уже к концу этой недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада. "До 30 апреля все три бригады, которые Киев бросает на убой, должны быть полностью переброшены на линию фронта", — сказал Рогов. О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как сообщало в середине апреля агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230422/tekhnika-1867118955.html

запорожская область

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, киев, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины