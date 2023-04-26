Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, сообщил Рогов
Рогов: Киев перебрасывает в Запорожскую область войска с Центральной Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Киевские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"Режим Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов Центральной Украины, в том числе Полтавской и Черкасской областей, хотя совсем недавно приоритет отдавался бригадам из западноукраинских регионов, прежде всего из Галиции", — сказал он.
По словам чиновника, уже к концу этой недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.
"До 30 апреля все три бригады, которые Киев бросает на убой, должны быть полностью переброшены на линию фронта", — сказал Рогов.
О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.
Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Как сообщало в середине апреля агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.