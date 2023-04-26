https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867889081.html

Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили и оборудование

Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили и оборудование - РИА Новости, 26.04.2023

Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили и оборудование

Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили, дизельгенераторы и антенные устройства, произведенные в регионе, сообщил журналистам замгубернатора... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:33

2023-04-26T15:33

2023-04-26T16:25

ростовская область

россия

украина

василий голубев

владимир путин

ульяновский автомобильный завод (уаз)

южный военный округ

сергей иванов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865765777_0:347:2851:1950_1920x0_80_0_0_5d101ecae36d473aae09a14bd3c9aa73.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили, дизельгенераторы и антенные устройства, произведенные в регионе, сообщил журналистам замгубернатора области Вадим Артемов. "Сегодня мы передаем в зону спецоперации 13 автомобилей УАЗ, а также дизельгенераторы и антенные устройства", - сказал он, уточнив, что шесть из передаваемых автомобилей имеют медицинское назначение и будут использоваться как для оказания медицинской помощи на поле боя, так и доставлять раненых в медучреждения. Еще семь автомобилей, по данным замкомандира 150 мотострелковой дивизии ЮВО Сергея Иванова, имеют высокую проходимость и будут использоваться в зоне спецоперации для обеспечения деятельности войск. Вся партия автомобилей и оборудования была сформирована по заявке военных. На закупку по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева из областного бюджета было выделено 20 миллионов рублей. Всего с сентября прошлого года из бюджета региона было направлено 80 миллионов рублей. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230426/putin-1867881156.html

https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html

ростовская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, россия, украина, василий голубев, владимир путин, ульяновский автомобильный завод (уаз), южный военный округ, сергей иванов (политик)