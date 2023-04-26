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Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили и оборудование - РИА Новости, 26.04.2023
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Ростовская область
 
15:33 26.04.2023 (обновлено: 16:25 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867889081.html
Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили и оборудование
Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили и оборудование - РИА Новости, 26.04.2023
Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили и оборудование
Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили, дизельгенераторы и антенные устройства, произведенные в регионе, сообщил журналистам замгубернатора... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:33
2023-04-26T16:25
ростовская область
россия
украина
василий голубев
владимир путин
ульяновский автомобильный завод (уаз)
южный военный округ
сергей иванов (политик)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили, дизельгенераторы и антенные устройства, произведенные в регионе, сообщил журналистам замгубернатора области Вадим Артемов. "Сегодня мы передаем в зону спецоперации 13 автомобилей УАЗ, а также дизельгенераторы и антенные устройства", - сказал он, уточнив, что шесть из передаваемых автомобилей имеют медицинское назначение и будут использоваться как для оказания медицинской помощи на поле боя, так и доставлять раненых в медучреждения. Еще семь автомобилей, по данным замкомандира 150 мотострелковой дивизии ЮВО Сергея Иванова, имеют высокую проходимость и будут использоваться в зоне спецоперации для обеспечения деятельности войск. Вся партия автомобилей и оборудования была сформирована по заявке военных. На закупку по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева из областного бюджета было выделено 20 миллионов рублей. Всего с сентября прошлого года из бюджета региона было направлено 80 миллионов рублей. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230426/putin-1867881156.html
https://ria.ru/20230426/rostov-1867859609.html
ростовская область
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ростовская область, россия, украина, василий голубев, владимир путин, ульяновский автомобильный завод (уаз), южный военный округ, сергей иванов (политик)
Ростовская область, Россия, Украина, Василий Голубев, Владимир Путин, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Южный военный округ, Сергей Иванов (политик), Ростовская область
Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили и оборудование

Ростовская область передала в зону СВО автомобили, дизельгенераторы и антенные устройства

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ
Военнослужащие подразделения ВДВ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Ростовская область передала в зону спецоперации автомобили, дизельгенераторы и антенные устройства, произведенные в регионе, сообщил журналистам замгубернатора области Вадим Артемов.
"Сегодня мы передаем в зону спецоперации 13 автомобилей УАЗ, а также дизельгенераторы и антенные устройства", - сказал он, уточнив, что шесть из передаваемых автомобилей имеют медицинское назначение и будут использоваться как для оказания медицинской помощи на поле боя, так и доставлять раненых в медучреждения.
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Еще семь автомобилей, по данным замкомандира 150 мотострелковой дивизии ЮВО Сергея Иванова, имеют высокую проходимость и будут использоваться в зоне спецоперации для обеспечения деятельности войск.
Вся партия автомобилей и оборудования была сформирована по заявке военных. На закупку по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева из областного бюджета было выделено 20 миллионов рублей. Всего с сентября прошлого года из бюджета региона было направлено 80 миллионов рублей.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Ростовская областьРостовская областьРоссияУкраинаВасилий ГолубевВладимир ПутинУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Южный военный округСергей Иванов (политик)
 
 
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