https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867870949.html

В ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ

В ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 26.04.2023

В ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ

В районах Новоселовского в ЛНР, Масютовки и Крахмального в Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:34

2023-04-26T14:34

2023-04-26T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В районах Новоселовского в ЛНР, Масютовки и Крахмального в Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в среду в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

харьковская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, харьковская область, украина, вооруженные силы украины