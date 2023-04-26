https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867870949.html
В ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ
В ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 26.04.2023
В ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ
В районах Новоселовского в ЛНР, Масютовки и Крахмального в Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:34
2023-04-26T14:34
2023-04-26T15:03
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В районах Новоселовского в ЛНР, Масютовки и Крахмального в Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в среду в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ
Минобороны: в ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ