Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 26.04.2023 (обновлено: 10:25 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867789895.html
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки - РИА Новости, 26.04.2023
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки
Российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:12
2023-04-26T10:25
в мире
украина
донецкая народная республика
краматорск
вадим астафьев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189515_0:55:2973:1727_1920x0_80_0_0_05747cabfb96659d20b4eedf9898099d.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек", — сказал он. На Авдеевском направлении в районе Орловки артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ."Залпом реактивной системы БМ-21 "Град" уничтожены пять единиц бронетехники и до 25 человек живой силы противника", — добавил офицер.Кроме того, на Лисичанском направлении авиация Южного военного округа уничтожила опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки. Также ракетное подразделение Южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 60-й механизированной бригады противника в Краматорске, уничтожив "значительное количество военной техники и живой силы противника".
https://ria.ru/20230426/t-90m-1867758437.html
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625389.html
украина
донецкая народная республика
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189515_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_498d4faf2d9b826696f3fa6c966733b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, краматорск, вадим астафьев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

Минобороны: российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек", — сказал он.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 20-й гвардейской армии ЗВО в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Российские танкисты уничтожили в Донбассе украинский опорный пункт
03:12
На Авдеевском направлении в районе Орловки артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ.
"Залпом реактивной системы БМ-21 "Град" уничтожены пять единиц бронетехники и до 25 человек живой силы противника", — добавил офицер.
Кроме того, на Лисичанском направлении авиация Южного военного округа уничтожила опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки.
Также ракетное подразделение Южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 60-й механизированной бригады противника в Краматорске, уничтожив "значительное количество военной техники и живой силы противника".
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС наведения С-300 в ДНР
Вчера, 15:38
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКраматорскВадим АстафьевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала