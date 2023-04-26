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Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки - РИА Новости, 26.04.2023
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки
Российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:12
2023-04-26T10:12
2023-04-26T10:25
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донецкая народная республика
краматорск
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек", — сказал он. На Авдеевском направлении в районе Орловки артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ."Залпом реактивной системы БМ-21 "Град" уничтожены пять единиц бронетехники и до 25 человек живой силы противника", — добавил офицер.Кроме того, на Лисичанском направлении авиация Южного военного округа уничтожила опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки. Также ракетное подразделение Южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 60-й механизированной бригады противника в Краматорске, уничтожив "значительное количество военной техники и живой силы противника".
https://ria.ru/20230426/t-90m-1867758437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, краматорск, вадим астафьев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки
Минобороны: российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки