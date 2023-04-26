https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867789895.html

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки - РИА Новости, 26.04.2023

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

Российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:12

2023-04-26T10:12

2023-04-26T10:25

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краматорск

вадим астафьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек", — сказал он. На Авдеевском направлении в районе Орловки артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ."Залпом реактивной системы БМ-21 "Град" уничтожены пять единиц бронетехники и до 25 человек живой силы противника", — добавил офицер.Кроме того, на Лисичанском направлении авиация Южного военного округа уничтожила опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки. Также ракетное подразделение Южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 60-й механизированной бригады противника в Краматорске, уничтожив "значительное количество военной техники и живой силы противника".

https://ria.ru/20230426/t-90m-1867758437.html

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, краматорск, вадим астафьев, вооруженные силы украины