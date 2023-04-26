https://ria.ru/20230426/sobaki-1867758741.html
СМИ: регионам разрешат усыплять бездомных собак
СМИ: регионам разрешат усыплять бездомных собак - РИА Новости, 26.04.2023
СМИ: регионам разрешат усыплять бездомных собак
Правительство России решило поддержать предложение "Единой России" и "Новых людей", дающее право регионам усыплять бездомных собак, представляющих угрозу для... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:40
2023-04-26T03:40
2023-04-26T05:07
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Правительство России решило поддержать предложение "Единой России" и "Новых людей", дающее право регионам усыплять бездомных собак, представляющих угрозу для людей, пишут "Известия"."Регионы получат право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей, — они смогут регулировать это своими законами", – сообщает издание.Государственная Дума может принять соответствующий законопроект 16 мая. Документ предполагает наделение исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях.Вводимая норма позволит регионам принимать соответствующие законы и определять судьбу бездомных животных, учитывая мнение населения.Кабмин объяснил необходимость такого решения неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах. Как отметили в правительстве, предложенная инициатива отвечает законным интересам граждан и обеспечит их безопасность.С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.
https://ria.ru/20230425/sobaki-1867645698.html
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общество, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
СМИ: регионам разрешат усыплять бездомных собак
"Известия": регионам России хотят дать право усыплять бездомных собак
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости.
Правительство России решило поддержать предложение "Единой России" и "Новых людей", дающее право регионам усыплять бездомных собак, представляющих угрозу для людей, пишут "Известия
".
"Регионы получат право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей, — они смогут регулировать это своими законами", – сообщает издание.
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Государственная Дума может принять соответствующий законопроект 16 мая. Документ предполагает наделение исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях.
Вводимая норма позволит регионам принимать соответствующие законы и определять судьбу бездомных животных, учитывая мнение населения.
Кабмин объяснил необходимость такого решения неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах. Как отметили в правительстве, предложенная инициатива отвечает законным интересам граждан и обеспечит их безопасность.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.
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