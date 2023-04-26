https://ria.ru/20230426/snv-1867924868.html
Вашингтон призвал Москву вернуться в СНВ-3
Вашингтон призвал Москву вернуться в СНВ-3 - РИА Новости, 26.04.2023
Вашингтон призвал Москву вернуться в СНВ-3
США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и согласилась обсудить условия нового договора, заявила руководитель национального управления ядерной... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:19
2023-04-26T17:19
2023-04-26T18:05
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сша
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и согласилась обсудить условия нового договора, заявила руководитель национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби."Мы многое потеряли от приостановки их участия в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора и начали обсуждение нового договора, который бы ограничил количество ядерных вооружений", — сказала она на слушаниях в конгрессе.США и Россия в апреле объявили об испытаниях своих межконтинентальных баллистических ракет.Ранее посол по особым поручениям МИД, председатель ассоциации "Режим контроля за ракетными технологиями" Григорий Машков заявил, что после истечения срока ДСНВ "не исключено возникновение вакуума в области поддержания стратегической стабильности". По его словам, Россия "должна быть готова к любым сценариям".
https://ria.ru/20230404/snv-1862972858.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, сша, договор снв-3
Россия, В мире, США, Договор СНВ-3
Вашингтон призвал Москву вернуться в СНВ-3
Минэнерго США призвало Россию возобновить участие в СНВ-3
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и согласилась обсудить условия нового договора, заявила руководитель национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби.
"Мы многое потеряли от приостановки их участия в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора и начали обсуждение нового договора, который бы ограничил количество ядерных вооружений", — сказала она на слушаниях в конгрессе.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
США и Россия в апреле объявили об испытаниях своих межконтинентальных баллистических ракет.
Ранее посол по особым поручениям МИД, председатель ассоциации "Режим контроля за ракетными технологиями" Григорий Машков
заявил, что после истечения срока ДСНВ "не исключено возникновение вакуума в области поддержания стратегической стабильности". По его словам, Россия "должна быть готова к любым сценариям".
МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ