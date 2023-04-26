https://ria.ru/20230426/snv-1867924868.html

Вашингтон призвал Москву вернуться в СНВ-3

Вашингтон призвал Москву вернуться в СНВ-3 - РИА Новости, 26.04.2023

Вашингтон призвал Москву вернуться в СНВ-3

США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и согласилась обсудить условия нового договора, заявила руководитель национального управления ядерной... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:19

2023-04-26T17:19

2023-04-26T18:05

россия

в мире

сша

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и согласилась обсудить условия нового договора, заявила руководитель национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби."Мы многое потеряли от приостановки их участия в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора и начали обсуждение нового договора, который бы ограничил количество ядерных вооружений", — сказала она на слушаниях в конгрессе.США и Россия в апреле объявили об испытаниях своих межконтинентальных баллистических ракет.Ранее посол по особым поручениям МИД, председатель ассоциации "Режим контроля за ракетными технологиями" Григорий Машков заявил, что после истечения срока ДСНВ "не исключено возникновение вакуума в области поддержания стратегической стабильности". По его словам, Россия "должна быть готова к любым сценариям".

https://ria.ru/20230404/snv-1862972858.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, сша, договор снв-3