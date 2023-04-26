https://ria.ru/20230426/snaryady-1867844715.html

В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии

В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии - РИА Новости, 26.04.2023

В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лондона про передачу снарядов с обедненным ураном Киеву, заявил, что это печально, британцы... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:22

2023-04-26T13:22

2023-04-26T13:54

дмитрий песков

владимир путин

великобритания

югославия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лондона про передачу снарядов с обедненным ураном Киеву, заявил, что это печально, британцы должны понимать, что придется нести ответственность.Ранее замглавы министерства обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами."Информация эта весьма и весьма печальная. Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность", - сказал Песков журналистам."Безусловно, мы уже обращали внимание западной общественности на те официальные данные, которые уже публиковались по результат использования этого вида боеприпасов во время бомбежек в Югославии. Когда натовцы бомбили Югославию. И данные по количеству онкологии, которые выросли, и по другим заболеваниям", - добавил Песков.Он подчеркнул, что те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что "они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но и им тоже придется нести за это ответственность".

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867755400.html

великобритания

югославия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, владимир путин, великобритания, югославия