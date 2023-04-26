Рейтинг@Mail.ru
В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 26.04.2023 (обновлено: 13:54 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/snaryady-1867844715.html
В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии
В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии - РИА Новости, 26.04.2023
В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лондона про передачу снарядов с обедненным ураном Киеву, заявил, что это печально, британцы... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:22
2023-04-26T13:54
дмитрий песков
владимир путин
великобритания
югославия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148037/70/1480377032_0:173:1992:1294_1920x0_80_0_0_3023e199daa9c0f4804c437ebdcb17ef.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лондона про передачу снарядов с обедненным ураном Киеву, заявил, что это печально, британцы должны понимать, что придется нести ответственность.Ранее замглавы министерства обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами."Информация эта весьма и весьма печальная. Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность", - сказал Песков журналистам."Безусловно, мы уже обращали внимание западной общественности на те официальные данные, которые уже публиковались по результат использования этого вида боеприпасов во время бомбежек в Югославии. Когда натовцы бомбили Югославию. И данные по количеству онкологии, которые выросли, и по другим заболеваниям", - добавил Песков.Он подчеркнул, что те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что "они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но и им тоже придется нести за это ответственность".
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867755400.html
великобритания
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148037/70/1480377032_60:0:1785:1294_1920x0_80_0_0_5145eb3906b6347b00470685d3b92e32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимир путин, великобритания, югославия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Великобритания, Югославия
В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии

Песков: Британия понесет ответственность за передачу Украине снарядов с обедненным ураном

© AP Photo / Dimitri MessinisБомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Dimitri Messinis
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лондона про передачу снарядов с обедненным ураном Киеву, заявил, что это печально, британцы должны понимать, что придется нести ответственность.
Ранее замглавы министерства обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами.
"Информация эта весьма и весьма печальная. Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность", - сказал Песков журналистам.
"Безусловно, мы уже обращали внимание западной общественности на те официальные данные, которые уже публиковались по результат использования этого вида боеприпасов во время бомбежек в Югославии. Когда натовцы бомбили Югославию. И данные по количеству онкологии, которые выросли, и по другим заболеваниям", - добавил Песков.
Он подчеркнул, что те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что "они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но и им тоже придется нести за это ответственность".
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Посольство России жестко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном
Вчера, 01:47
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияЮгославия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала