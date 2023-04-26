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DE: США получили два жестких предупреждения перед приездом Лаврова

DE: США получили два жестких предупреждения перед приездом Лаврова - РИА Новости, 26.04.2023

DE: США получили два жестких предупреждения перед приездом Лаврова

Соединенные Штаты получили два вызвавших тревогу сигнала в преддверии визита в страну главы МИД России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, сообщил... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:20

2023-04-26T09:20

2023-04-26T10:20

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты получили два вызвавших тревогу сигнала в преддверии визита в страну главы МИД России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, сообщил журналист газеты Daily Express Пол Уизерс.По словам автора статьи, МИД России дважды высказался по поводу нежелания Вашингтона пускать на мероприятия российских журналистов.Министр иностранных дел подчеркнул, что США своими действиями против российских журналистов проявила трусость."Страна, которая называет себя самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то, сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова. <...> Будьте уверены: не забудем, не простим", — заявил Лавров.Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя демарш Вашингтона против российской делегации, заявил, что случившееся показало, что Штатам в подобных вопросах нельзя доверять.Россия в апреле председательствует в Совбезе ООН. Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН. Однако в этой поездке министра не сопровождает пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва после этого инцидента будет иметь в виду поведение Вашингтона в вопросе выдачи виз.

https://ria.ru/20230423/vizy-1867194653.html

https://ria.ru/20230424/demarsh-1867471234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, сергей рябков, оон