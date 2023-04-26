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DE: США получили два жестких предупреждения перед приездом Лаврова - РИА Новости, 26.04.2023
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09:20 26.04.2023 (обновлено: 10:20 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/signal-1867779091.html
DE: США получили два жестких предупреждения перед приездом Лаврова
DE: США получили два жестких предупреждения перед приездом Лаврова - РИА Новости, 26.04.2023
DE: США получили два жестких предупреждения перед приездом Лаврова
Соединенные Штаты получили два вызвавших тревогу сигнала в преддверии визита в страну главы МИД России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, сообщил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:20
2023-04-26T10:20
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты получили два вызвавших тревогу сигнала в преддверии визита в страну главы МИД России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, сообщил журналист газеты Daily Express Пол Уизерс.По словам автора статьи, МИД России дважды высказался по поводу нежелания Вашингтона пускать на мероприятия российских журналистов.Министр иностранных дел подчеркнул, что США своими действиями против российских журналистов проявила трусость."Страна, которая называет себя самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то, сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова. &lt;...&gt; Будьте уверены: не забудем, не простим", — заявил Лавров.Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя демарш Вашингтона против российской делегации, заявил, что случившееся показало, что Штатам в подобных вопросах нельзя доверять.Россия в апреле председательствует в Совбезе ООН. Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН. Однако в этой поездке министра не сопровождает пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва после этого инцидента будет иметь в виду поведение Вашингтона в вопросе выдачи виз.
https://ria.ru/20230423/vizy-1867194653.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, сергей рябков, оон
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Сергей Лавров, Сергей Рябков, ООН
DE: США получили два жестких предупреждения перед приездом Лаврова

Журналист Daily Express Уизерс: США получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты получили два вызвавших тревогу сигнала в преддверии визита в страну главы МИД России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, сообщил журналист газеты Daily Express Пол Уизерс.
По словам автора статьи, МИД России дважды высказался по поводу нежелания Вашингтона пускать на мероприятия российских журналистов.
«
"Министр иностранных дел выступил с пугающим предупреждением после того, как заявил, что США отказали в визах журналистам, которые хотели освещать его выступление в ООН на этой неделе. <...> Столь же леденящее душу предостережение сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков", — пояснил Уизерс.
Министр иностранных дел подчеркнул, что США своими действиями против российских журналистов проявила трусость.
Не забудем, не простим. Лавров о невыдаче виз российским журналистам - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Лавров отреагировал на отказ в выдаче виз США российским журналистам
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"Страна, которая называет себя самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то, сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова. <...> Будьте уверены: не забудем, не простим", — заявил Лавров.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя демарш Вашингтона против российской делегации, заявил, что случившееся показало, что Штатам в подобных вопросах нельзя доверять.
«

"Я подчеркиваю, мы найдем формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят", — пообещал Рябков.

Россия в апреле председательствует в Совбезе ООН. Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН. Однако в этой поездке министра не сопровождает пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва после этого инцидента будет иметь в виду поведение Вашингтона в вопросе выдачи виз.
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