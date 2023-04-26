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Захарова сравнила США с героем популярного мультфильма - РИА Новости, 26.04.2023
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09:48 26.04.2023 (обновлено: 10:18 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/shapoklyak-1867783989.html
Захарова сравнила США с героем популярного мультфильма
Захарова сравнила США с героем популярного мультфильма - РИА Новости, 26.04.2023
Захарова сравнила США с героем популярного мультфильма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с выдачей виз США для российских журналистов, заявила, что в действиях Вашингтона нет... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:48
2023-04-26T10:18
мария захарова
сша
политика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с выдачей виз США для российских журналистов, заявила, что в действиях Вашингтона нет системности в подходах и мышлении, такое ощущение, что Штаты зачастую просто ищут повод, чтобы доставить неприятности другим, и сравнила поведение Вашингтона с вредностью Шапокляк из мультфильма. "Я уже считаю, что там какой-то системности нет в подходах и мышлении… Для чего нужно было не пускать 10 российских журналистов? Что это дало? При нынешних средствах связи они будут получать информацию… Такое впечатление, что либо внешняя политика стала делом непрофессионалов или просто каких-то сиюминутных конъюнктурщиков, либо они просто делают это назло, не просчитывая ничего", - сказала Захарова эфире программы на радио Sputnik. Она отметила, что действия Вашингтона напоминают поведение персонажа произведений Эдуарда Успенского Шапокляк. "Есть же сказка прекрасная Успенского про Крокодила Гену и Чебурашку, и там был такой герой – Шапокляк… Из мультфильма я очень хорошо помню ее четверостишье, которое она пела: "Кто людям помогает – тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя". Вот такое впечатление, что это уже какой-то стал девиз Вашингтона", - подчеркнула Захарова. Ранее Захарова заявила, что невыдача вовремя виз США российским журналистам, сопровождавшим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов. Как заявили в российском МИД, Москва отреагирует на эти действия Вашингтона.
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мария захарова, сша, политика
Мария Захарова, США, Политика
Захарова сравнила США с героем популярного мультфильма

Захарова сравнила действия США с вредностью Шапокляк из мультфильма о Чебурашке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с выдачей виз США для российских журналистов, заявила, что в действиях Вашингтона нет системности в подходах и мышлении, такое ощущение, что Штаты зачастую просто ищут повод, чтобы доставить неприятности другим, и сравнила поведение Вашингтона с вредностью Шапокляк из мультфильма.
"Я уже считаю, что там какой-то системности нет в подходах и мышлении… Для чего нужно было не пускать 10 российских журналистов? Что это дало? При нынешних средствах связи они будут получать информацию… Такое впечатление, что либо внешняя политика стала делом непрофессионалов или просто каких-то сиюминутных конъюнктурщиков, либо они просто делают это назло, не просчитывая ничего", - сказала Захарова эфире программы на радио Sputnik.
Она отметила, что действия Вашингтона напоминают поведение персонажа произведений Эдуарда Успенского Шапокляк. "Есть же сказка прекрасная Успенского про Крокодила Гену и Чебурашку, и там был такой герой – Шапокляк… Из мультфильма я очень хорошо помню ее четверостишье, которое она пела: "Кто людям помогает – тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя". Вот такое впечатление, что это уже какой-то стал девиз Вашингтона", - подчеркнула Захарова.
Ранее Захарова заявила, что невыдача вовремя виз США российским журналистам, сопровождавшим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов. Как заявили в российском МИД, Москва отреагирует на эти действия Вашингтона.
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