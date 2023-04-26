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Гатилов рассказал о действиях России в случае непродления зерновой сделки - РИА Новости, 26.04.2023
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14:52 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/sdelka-1867877341.html
Гатилов рассказал о действиях России в случае непродления зерновой сделки
Гатилов рассказал о действиях России в случае непродления зерновой сделки - РИА Новости, 26.04.2023
Гатилов рассказал о действиях России в случае непродления зерновой сделки
Российские уполномоченные органы изучают все возможные сценарии на случай непродления зерновой сделки 18 мая, заявил постоянный представитель России при ООН в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:52
2023-04-26T14:52
экономика
россия
геннадий гатилов
украина
турция
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ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Российские уполномоченные органы изучают все возможные сценарии на случай непродления зерновой сделки 18 мая, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Компетентные органы (РФ - ред.) готовы ко всем сценариям, если соглашение не будет продлено после 18 мая. Что министерства, что другие органы, участвующие в реализации соглашения по зерну, в меморандуме, подписанном между ООН и Россией, который затрагивает множество технических вопросов. Я не знаю, что произойдет в будущем и какие будут приняты меры", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
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экономика, россия, геннадий гатилов, украина, турция
Экономика, Россия, Геннадий Гатилов, Украина, Турция
Гатилов рассказал о действиях России в случае непродления зерновой сделки

Дипломат Гатилов: Россия изучает все сценарии на случай непродления зерновой сделки 18 мая

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Российские уполномоченные органы изучают все возможные сценарии на случай непродления зерновой сделки 18 мая, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Компетентные органы (РФ - ред.) готовы ко всем сценариям, если соглашение не будет продлено после 18 мая. Что министерства, что другие органы, участвующие в реализации соглашения по зерну, в меморандуме, подписанном между ООН и Россией, который затрагивает множество технических вопросов. Я не знаю, что произойдет в будущем и какие будут приняты меры", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
Инфографика
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
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Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ЭкономикаРоссияГеннадий ГатиловУкраинаТурция
 
 
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