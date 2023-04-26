Гатилов рассказал о действиях России в случае непродления зерновой сделки
Дипломат Гатилов: Россия изучает все сценарии на случай непродления зерновой сделки 18 мая
© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Российские уполномоченные органы изучают все возможные сценарии на случай непродления зерновой сделки 18 мая, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Компетентные органы (РФ - ред.) готовы ко всем сценариям, если соглашение не будет продлено после 18 мая. Что министерства, что другие органы, участвующие в реализации соглашения по зерну, в меморандуме, подписанном между ООН и Россией, который затрагивает множество технических вопросов. Я не знаю, что произойдет в будущем и какие будут приняты меры", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
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Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".