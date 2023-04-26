https://ria.ru/20230426/sdelka-1867872190.html

Прогресса в выполнении российской части зерновой сделки нет, заявил Гатилов

Прогресса в выполнении российской части зерновой сделки нет, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.04.2023

Прогресса в выполнении российской части зерновой сделки нет, заявил Гатилов

Россия на данный момент не увидела никакого прогресса в реализации российской части с зерновой сделки, проблемы все еще актуальны, заявил постоянный... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:38

2023-04-26T14:38

2023-04-26T14:38

экономика

россия

женева (город)

турция

мартин гриффитс

василий небензя

геннадий гатилов

оон

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ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Россия на данный момент не увидела никакого прогресса в реализации российской части с зерновой сделки, проблемы все еще актуальны, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Есть много проблем с реализацией российской части инициативы по зерну, но от этого зависит соглашение в целом. Как я уже говорил, на данный момент никаких решений принято не было. Проблемные моменты еще недавно обсуждались с генеральным секретарем ООН, но мы не видим никакого прогресса", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

https://ria.ru/20230426/sdelka-1867767404.html

https://ria.ru/20230426/sdelka-1867841561.html

россия

женева (город)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, женева (город), турция, мартин гриффитс, василий небензя, геннадий гатилов, оон