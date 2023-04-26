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Прогресса в выполнении российской части зерновой сделки нет, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.04.2023
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14:38 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/sdelka-1867872190.html
Прогресса в выполнении российской части зерновой сделки нет, заявил Гатилов
Прогресса в выполнении российской части зерновой сделки нет, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.04.2023
Прогресса в выполнении российской части зерновой сделки нет, заявил Гатилов
Россия на данный момент не увидела никакого прогресса в реализации российской части с зерновой сделки, проблемы все еще актуальны, заявил постоянный... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:38
2023-04-26T14:38
экономика
россия
женева (город)
турция
мартин гриффитс
василий небензя
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Россия на данный момент не увидела никакого прогресса в реализации российской части с зерновой сделки, проблемы все еще актуальны, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Есть много проблем с реализацией российской части инициативы по зерну, но от этого зависит соглашение в целом. Как я уже говорил, на данный момент никаких решений принято не было. Проблемные моменты еще недавно обсуждались с генеральным секретарем ООН, но мы не видим никакого прогресса", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
https://ria.ru/20230426/sdelka-1867767404.html
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россия
женева (город)
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экономика, россия, женева (город), турция, мартин гриффитс, василий небензя, геннадий гатилов, оон
Экономика, Россия, Женева (город), Турция, Мартин Гриффитс, Василий Небензя, Геннадий Гатилов, ООН
Прогресса в выполнении российской части зерновой сделки нет, заявил Гатилов

Гатилов: Москва не заметила прогресса в выполнении российской части зерновой сделки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Россия на данный момент не увидела никакого прогресса в реализации российской части с зерновой сделки, проблемы все еще актуальны, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Есть много проблем с реализацией российской части инициативы по зерну, но от этого зависит соглашение в целом. Как я уже говорил, на данный момент никаких решений принято не было. Проблемные моменты еще недавно обсуждались с генеральным секретарем ООН, но мы не видим никакого прогресса", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Крыму предложили расторгнуть зерновую сделку
Вчера, 07:29
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Россия еще не приняла решение по будущему зерновой сделки, заявил Гатилов
Вчера, 13:11
 
ЭкономикаРоссияЖенева (город)ТурцияМартин ГриффитсВасилий НебензяГеннадий ГатиловООН
 
 
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