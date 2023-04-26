Прогресса в выполнении российской части зерновой сделки нет, заявил Гатилов
Гатилов: Москва не заметила прогресса в выполнении российской части зерновой сделки
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Россия на данный момент не увидела никакого прогресса в реализации российской части с зерновой сделки, проблемы все еще актуальны, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Есть много проблем с реализацией российской части инициативы по зерну, но от этого зависит соглашение в целом. Как я уже говорил, на данный момент никаких решений принято не было. Проблемные моменты еще недавно обсуждались с генеральным секретарем ООН, но мы не видим никакого прогресса", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".