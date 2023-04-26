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Россия еще не приняла решение по будущему зерновой сделки, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.04.2023
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13:11 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/sdelka-1867841561.html
Россия еще не приняла решение по будущему зерновой сделки, заявил Гатилов
Россия еще не приняла решение по будущему зерновой сделки, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.04.2023
Россия еще не приняла решение по будущему зерновой сделки, заявил Гатилов
Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки, действия Украины угрожают этому, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:11
2023-04-26T13:11
экономика
россия
украина
женева (город)
василий небензя
геннадий гатилов
мартин гриффитс
оон
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ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки, действия Украины угрожают этому, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Действия Украины в одесском порту угрожают продлению зерновой сделки после 18 мая, но Россия еще не приняла никаких решений", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Гатилов добавил, что ООН делает все возможное, чтобы сохранить соглашение. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
https://ria.ru/20230426/zerno-1867840982.html
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россия
украина
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экономика, россия, украина, женева (город), василий небензя, геннадий гатилов, мартин гриффитс, оон
Экономика, Россия, Украина, Женева (город), Василий Небензя, Геннадий Гатилов, Мартин Гриффитс, ООН
Россия еще не приняла решение по будущему зерновой сделки, заявил Гатилов

Гатилов: действия Украины в одесском порту угрожают продлению зерновой сделки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 апр - РИА Новости. Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки, действия Украины угрожают этому, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Действия Украины в одесском порту угрожают продлению зерновой сделки после 18 мая, но Россия еще не приняла никаких решений", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Россия не ограничивала экспорт украинского зерна, заявил Гатилов
Вчера, 13:08
Гатилов добавил, что ООН делает все возможное, чтобы сохранить соглашение.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Крыму предложили расторгнуть зерновую сделку
Вчера, 07:29
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЖенева (город)Василий НебензяГеннадий ГатиловМартин ГриффитсООН
 
 
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