В Крыму предложили расторгнуть зерновую сделку
Глава крымского парламента Константинов: зерновую сделку нужно расторгнуть
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку, так как украинские власти нарушили договоренности и использовали гуманитарный коридор в Черном море для атаки полуострова.
Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала надводными беспилотниками пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, террористические акции ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая, заявили ранее в Минобороны РФ.
"Удары по Крыму прямиком по гуманитарному коридору — это вообще фирменный украинский стиль. Чему тут возмущаться? Они просто не могут этого не делать. Это в их природе. А та, с позволения сказать, команда, которая сейчас засела в Киеве, и сама по себе недоговороспособна. Потому считаю: раз не выполняются взятые перед Россией обязательства - никаких сделок впредь", - сказал РИА Новости Константинов.
Глава парламента подчеркнул, что является категорическим противником сделок, предусматривающих какие-либо обязательства со стороны Украины.
"Нам хорошо известно, что любые свои обещания она нагло нарушит. Вот, скажем, в этом конкретном случае: что они там везут на кораблях, идущих в украинские порты? Уверен, что именно те грузы, которые обязались не возить", - подчеркнул Константинов и добавил, что пора "прекратить игры" и сконцентрироваться на достижении военной победы над "нацистским режимом Зеленского".
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.