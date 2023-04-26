https://ria.ru/20230426/sdelka-1867767404.html

В Крыму предложили расторгнуть зерновую сделку

В Крыму предложили расторгнуть зерновую сделку - РИА Новости, 26.04.2023

В Крыму предложили расторгнуть зерновую сделку

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку, так как украинские власти нарушили договоренности и использовали... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T07:29

2023-04-26T07:29

2023-04-26T07:29

украина

россия

черное море

владимир константинов

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку, так как украинские власти нарушили договоренности и использовали гуманитарный коридор в Черном море для атаки полуострова. Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала надводными беспилотниками пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, террористические акции ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая, заявили ранее в Минобороны РФ. "Удары по Крыму прямиком по гуманитарному коридору — это вообще фирменный украинский стиль. Чему тут возмущаться? Они просто не могут этого не делать. Это в их природе. А та, с позволения сказать, команда, которая сейчас засела в Киеве, и сама по себе недоговороспособна. Потому считаю: раз не выполняются взятые перед Россией обязательства - никаких сделок впредь", - сказал РИА Новости Константинов. Глава парламента подчеркнул, что является категорическим противником сделок, предусматривающих какие-либо обязательства со стороны Украины. "Нам хорошо известно, что любые свои обещания она нагло нарушит. Вот, скажем, в этом конкретном случае: что они там везут на кораблях, идущих в украинские порты? Уверен, что именно те грузы, которые обязались не возить", - подчеркнул Константинов и добавил, что пора "прекратить игры" и сконцентрироваться на достижении военной победы над "нацистским режимом Зеленского". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

https://ria.ru/20230425/sdelka-1867737574.html

https://ria.ru/20230425/sdelka-1867727849.html

украина

россия

черное море

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украина, россия, черное море, владимир константинов, оон