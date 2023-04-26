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Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России - РИА Новости, 26.04.2023
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18:26 26.04.2023 (обновлено: 19:01 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/scheta-1867961641.html
Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России
Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России - РИА Новости, 26.04.2023
Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России
Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:26
2023-04-26T19:01
россия
в мире
польша
сша
сергей андреев (дипломат)
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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев.Вслед за этим банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, добавил Андреев. Дипломат уточнил, что речь идет о "значительных средствах", которые были как в долларах США, так и в польских злотых.Он оценил произошедшее как "грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях".Ранее польская сторона заморозила счета посольства якобы по подозрению, что их могут использовать для отмывания денег или терроризма.Это не первое посягательство Варшавы на имущество российского диппредставительства.В ноябре польские власти отобрали у посольства базу отдыха под Варшавой, предварительно расторгнув договор аренды из-за "неуплаты". При этом в дипмиссии пояснили, что не могли платить за аренду, так как республика заморозила счета посольства.Весной прошлого года польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.
https://ria.ru/20230210/polsha-1851042461.html
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россия, в мире, польша, сша, сергей андреев (дипломат)
Россия, В мире, Польша, США, Сергей Андреев (дипломат)
Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

Посол России Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства

© Фото : Посольство России в ПольшеЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Посольство России в Польше
Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев.
«

"Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", — рассказал он.

Вслед за этим банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, добавил Андреев. Дипломат уточнил, что речь идет о "значительных средствах", которые были как в долларах США, так и в польских злотых.
Он оценил произошедшее как "грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях".
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Ранее польская сторона заморозила счета посольства якобы по подозрению, что их могут использовать для отмывания денег или терроризма.
Это не первое посягательство Варшавы на имущество российского диппредставительства.
В ноябре польские власти отобрали у посольства базу отдыха под Варшавой, предварительно расторгнув договор аренды из-за "неуплаты". При этом в дипмиссии пояснили, что не могли платить за аренду, так как республика заморозила счета посольства.
Весной прошлого года польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.
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До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.
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РоссияВ миреПольшаСШАСергей Андреев (дипломат)
 
 
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