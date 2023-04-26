https://ria.ru/20230426/scheta-1867961641.html

Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России - РИА Новости, 26.04.2023

Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:26

2023-04-26T18:26

2023-04-26T19:01

россия

в мире

польша

сша

сергей андреев (дипломат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/125784/88/1257848879_25:0:736:400_1920x0_80_0_0_81367056d1664deed38df420db466471.jpg

ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев.Вслед за этим банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, добавил Андреев. Дипломат уточнил, что речь идет о "значительных средствах", которые были как в долларах США, так и в польских злотых.Он оценил произошедшее как "грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях".Ранее польская сторона заморозила счета посольства якобы по подозрению, что их могут использовать для отмывания денег или терроризма.Это не первое посягательство Варшавы на имущество российского диппредставительства.В ноябре польские власти отобрали у посольства базу отдыха под Варшавой, предварительно расторгнув договор аренды из-за "неуплаты". При этом в дипмиссии пояснили, что не могли платить за аренду, так как республика заморозила счета посольства.Весной прошлого года польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.

https://ria.ru/20230210/polsha-1851042461.html

https://ria.ru/20221103/polsha-1828971673.html

https://ria.ru/20230425/medvedev-1867530779.html

россия

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, польша, сша, сергей андреев (дипломат)