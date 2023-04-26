https://ria.ru/20230426/rynok-1867879286.html

Премьер Украины призвал европейские компании покинуть российский рынок

Премьер Украины призвал европейские компании покинуть российский рынок - РИА Новости, 26.04.2023

Премьер Украины призвал европейские компании покинуть российский рынок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает ввести санкции против российской атомной отрасли и требует, чтобы европейские компании покинули российский... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:57

2023-04-26T14:57

2023-04-26T14:58

специальная военная операция на украине

украина

в мире

денис шмыгаль

россия

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает ввести санкции против российской атомной отрасли и требует, чтобы европейские компании покинули российский рынок. "Я поблагодарил премьера (Италии Джорджу Мелони - ред.) за присоединение ко всем пакетам санкций Евросоюза против России. Эти санкции показали свою эффективность. Не нужно останавливаться на полпути, мы должны ужесточить потолок цен на нефть, европейские компании должны покинуть российский рынок. Нам нужны санкции против российской атомной отрасли", - заявил он после встречи с итальянской коллегой в Риме на полях конференции по восстановлению Украины. По словам Шмыгаля, необходим механизм контроля за выполнением санкций. Италия сыграла ключевую роль в получении статуса страны-кандидата в ЕC, добавил Шмыгаль. "Я попросил поддержки для начала процесса вступления в НАТО. Мы благодарим вас за вашу солидарность, это приближает Украину к миру", - заявил премьер Украины.

https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867593834.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, денис шмыгаль, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии