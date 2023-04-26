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Премьер Украины призвал европейские компании покинуть российский рынок - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 26.04.2023 (обновлено: 14:58 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/rynok-1867879286.html
Премьер Украины призвал европейские компании покинуть российский рынок
Премьер Украины призвал европейские компании покинуть российский рынок - РИА Новости, 26.04.2023
Премьер Украины призвал европейские компании покинуть российский рынок
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает ввести санкции против российской атомной отрасли и требует, чтобы европейские компании покинули российский... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:57
2023-04-26T14:58
специальная военная операция на украине
украина
в мире
денис шмыгаль
россия
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает ввести санкции против российской атомной отрасли и требует, чтобы европейские компании покинули российский рынок. "Я поблагодарил премьера (Италии Джорджу Мелони - ред.) за присоединение ко всем пакетам санкций Евросоюза против России. Эти санкции показали свою эффективность. Не нужно останавливаться на полпути, мы должны ужесточить потолок цен на нефть, европейские компании должны покинуть российский рынок. Нам нужны санкции против российской атомной отрасли", - заявил он после встречи с итальянской коллегой в Риме на полях конференции по восстановлению Украины. По словам Шмыгаля, необходим механизм контроля за выполнением санкций. Италия сыграла ключевую роль в получении статуса страны-кандидата в ЕC, добавил Шмыгаль. "Я попросил поддержки для начала процесса вступления в НАТО. Мы благодарим вас за вашу солидарность, это приближает Украину к миру", - заявил премьер Украины.
https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867593834.html
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украина, в мире, денис шмыгаль, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
Премьер Украины призвал европейские компании покинуть российский рынок

Премьер Украины Шмыгаль потребовал от европейских компаний покинуть российский рынок

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает ввести санкции против российской атомной отрасли и требует, чтобы европейские компании покинули российский рынок.
"Я поблагодарил премьера (Италии Джорджу Мелони - ред.) за присоединение ко всем пакетам санкций Евросоюза против России. Эти санкции показали свою эффективность. Не нужно останавливаться на полпути, мы должны ужесточить потолок цен на нефть, европейские компании должны покинуть российский рынок. Нам нужны санкции против российской атомной отрасли", - заявил он после встречи с итальянской коллегой в Риме на полях конференции по восстановлению Украины. По словам Шмыгаля, необходим механизм контроля за выполнением санкций.
Италия сыграла ключевую роль в получении статуса страны-кандидата в ЕC, добавил Шмыгаль. "Я попросил поддержки для начала процесса вступления в НАТО. Мы благодарим вас за вашу солидарность, это приближает Украину к миру", - заявил премьер Украины.
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25 апреля, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДенис ШмыгальРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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