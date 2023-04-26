https://ria.ru/20230426/rtsnk-1867915838.html
Глава Россотрудничества отреагировал на поджог РЦНК в Никосии
Глава Россотрудничества отреагировал на поджог РЦНК в Никосии - РИА Новости, 26.04.2023
Глава Россотрудничества отреагировал на поджог РЦНК в Никосии
Проверка записей с камер видеонаблюдения проводится в связи с поджогом Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии, если подтвердится применение... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:51
2023-04-26T16:51
2023-04-26T17:15
никосия (город)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
рцнк
кипр
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Проверка записей с камер видеонаблюдения проводится в связи с поджогом Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии, если подтвердится применение "коктейля Молотова", случившееся будет расцениваться как теракт, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков."Естественно, мы обращаемся в правоохранительные органы. Видеозаписи (с камер наблюдения — ред.) смотрим, все полиции передадим, — сказал Примаков. - Мы не знаем точно, был ли это "коктейль Молотова". Если подтвердится, что это "коктейль Молотова", это типичный теракт".Примаков отметил, что центр науки и культуры активно работает на Кипре. "Разные эксцессы происходили там и ранее… Там есть кому подобным заниматься. Надеюсь, что всех злоумышленников найдут", — заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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никосия (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк, кипр, евгений примаков (россотрудничество), в мире, россия
Никосия (город), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), РЦНК, Кипр, Евгений Примаков (Россотрудничество), В мире, Россия
Глава Россотрудничества отреагировал на поджог РЦНК в Никосии
Примаков: если сообщения о коктейле Молотова подтвердятся, ЧП в Никосии назовут терактом