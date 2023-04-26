https://ria.ru/20230426/rtsnk-1867903015.html

В Российском центре науки и культуры на Кипре назвали вероятную причину ЧП

В Российском центре науки и культуры на Кипре назвали вероятную причину ЧП - РИА Новости, 26.04.2023

В Российском центре науки и культуры на Кипре назвали вероятную причину ЧП

Если окажется, что пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии стал результатом поджога, то это может быть ответом на его жесткую... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:15

2023-04-26T16:15

2023-04-26T16:15

кипр

никосия (город)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867902607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33e70db23ba813506a3e5bbc53b5e19c.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Если окажется, что пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии стал результатом поджога, то это может быть ответом на его жесткую позицию, заявила директор центра Алина Радченко. "Я думаю, что это ответ на нашу жесткую позицию. На то, что множество киприотов поддерживают Россию", - заявила Радченко в эфире "России 24". Она отметила, что центр активно работал над развитием отношений России и Кипра. По ее словам, многие киприоты сейчас звонят ей со словами поддержки и предложением помощи. На вопрос, чьих рук это может быть дело, Радченко ответила, что достоверно сказать сейчас нельзя, могут быть только предположения. "Здесь достаточно активно работает проукраинская диаспора. Достаточно активно работают и посольства недружественных стран. Они поддерживают любых общественных деятелей, которые готовы вести антироссийскую работу", - отметила она. Ранее Радченко сообщила РИА Новости, что в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии произошел пожар, очевидцы не исключают поджог, огонь сейчас потушен, но зданию нанесен значительный ущерб.

https://ria.ru/20230424/paket-1867411908.html

кипр

никосия (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кипр, никосия (город), россия