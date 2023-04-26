https://ria.ru/20230426/rtsnk-1867903015.html
В Российском центре науки и культуры на Кипре назвали вероятную причину ЧП
В Российском центре науки и культуры на Кипре назвали вероятную причину ЧП - РИА Новости, 26.04.2023
В Российском центре науки и культуры на Кипре назвали вероятную причину ЧП
Если окажется, что пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии стал результатом поджога, то это может быть ответом на его жесткую... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:15
2023-04-26T16:15
2023-04-26T16:15
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Если окажется, что пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии стал результатом поджога, то это может быть ответом на его жесткую позицию, заявила директор центра Алина Радченко. "Я думаю, что это ответ на нашу жесткую позицию. На то, что множество киприотов поддерживают Россию", - заявила Радченко в эфире "России 24". Она отметила, что центр активно работал над развитием отношений России и Кипра. По ее словам, многие киприоты сейчас звонят ей со словами поддержки и предложением помощи. На вопрос, чьих рук это может быть дело, Радченко ответила, что достоверно сказать сейчас нельзя, могут быть только предположения. "Здесь достаточно активно работает проукраинская диаспора. Достаточно активно работают и посольства недружественных стран. Они поддерживают любых общественных деятелей, которые готовы вести антироссийскую работу", - отметила она. Ранее Радченко сообщила РИА Новости, что в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии произошел пожар, очевидцы не исключают поджог, огонь сейчас потушен, но зданию нанесен значительный ущерб.
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кипр, никосия (город), россия
Кипр, Никосия (город), Россия
В Российском центре науки и культуры на Кипре назвали вероятную причину ЧП
Директор РЦНК Радченко: вероятный поджог центра может быть ответом на его жесткую позицию
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Если окажется, что пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии стал результатом поджога, то это может быть ответом на его жесткую позицию, заявила
директор центра Алина Радченко.
"Я думаю, что это ответ на нашу жесткую позицию. На то, что множество киприотов поддерживают Россию", - заявила Радченко в эфире "России 24". Она отметила, что центр активно работал над развитием отношений России и Кипра.
По ее словам, многие киприоты сейчас звонят ей со словами поддержки и предложением помощи.
На вопрос, чьих рук это может быть дело, Радченко ответила, что достоверно сказать сейчас нельзя, могут быть только предположения.
"Здесь достаточно активно работает проукраинская диаспора. Достаточно активно работают и посольства недружественных стран. Они поддерживают любых общественных деятелей, которые готовы вести антироссийскую работу", - отметила она.
Ранее Радченко сообщила РИА Новости, что в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии
произошел пожар, очевидцы не исключают поджог, огонь сейчас потушен, но зданию нанесен значительный ущерб.
Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом