https://ria.ru/20230426/rezolyutsiya-1867830115.html

В Госдуме назвали резолюцию в США о территориях России тарабарщиной

В Госдуме назвали резолюцию в США о территориях России тарабарщиной - РИА Новости, 26.04.2023

В Госдуме назвали резолюцию в США о территориях России тарабарщиной

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "тарабарщиной" резолюцию, подготавливаемую в США, о возвращении Украины к границам 1991 года. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:31

2023-04-26T12:31

2023-04-26T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "тарабарщиной" резолюцию, подготавливаемую в США, о возвращении Украины к границам 1991 года. Члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий готовят резолюцию, требующую от Вашингтона добиться завершения конфликта на Украине путем ее возвращения к границам 1991 года - на момент провозглашения независимости. "На сегодня реальность такова – Россия приросла не только Крымом, но и Херсонской, Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР и, возможно, прирастет еще. И какие бы ни были там законодатели в США, как бы они старательно ни выписывали каждую букву в своем законе, для нас это всего лишь бумага, на которой написана различная тарабарщина", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, Россия уже дала понять западному сообществу, что не намерена выполнять ни решения "каких-то техасских судов", ни рекомендации "дискредитировавших себя европейских демократических институтов". "Эта резолюция может обрадовать лишь ее идеологов. И, разумеется, с благодарностью эту грамоту из рук господина примет Украина, но на российско-украинской границе действие этого документа закончится. Мы глубоко безразличны к различным инсинуациям, которые касаются пересмотра наших границ", - добавил депутат. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230426/moguschestvo-1867805942.html

https://ria.ru/20230426/bayden-1867801345.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий белик, владимир путин, сша, оон, госдума рф, в мире