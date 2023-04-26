https://ria.ru/20230426/rezhim-1867763720.html

На всей территории Приамурья ввели особый противопожарный режим

На всей территории Приамурья ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 26.04.2023

На всей территории Приамурья ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим начал действовать со среды на всей территории Амурской области, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T06:01

2023-04-26T06:01

2023-04-26T06:01

амурская область

василий орлов (губернатор)

тында

амурская область

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим начал действовать со среды на всей территории Амурской области, сообщает региональное правительство. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов на заседании правительства, пожаров в этом году меньше, по сравнению с прошлым, но ситуация с погодой непростая. "Расслабляться нельзя, в область пришел стабильный антициклон с сильным ветром, и ближайшие осадки ожидаются только в первых числах мая. Риск возникновения и распространения огня высок во всех районах. Поручаю главам муниципалитетов и противопожарным службам усилить контроль, чаще патрулировать свои территории, необходимо предупредить любые возгорания", - сказал Орлов. Ограничения вводили поэтапно, начиная с 27 марта. В среду особый противопожарный режим начал действовать в Тындинском округе и Тынде. Теперь он введен во всех 29 муниципальных образованиях области. Как рассказал зампред правительства области – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов, почти за месяц с начала действия особого противопожарного режима на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 46 пожаров на площади 4,1 тысячи гектаров. Это значительно меньше, чем годом ранее, в 2022 году за аналогичный период произошло более 140 пожаров, площадь их составила 19,5 тысячи гектаров. Уменьшилось количество пожаров и на землях иных категорий – 42, общей площадью в 1,6 тысячи гектаров (в аналогичный период прошлого года – 56 пожаров на 3,7 тысячи гектаров). Для тушения подготовлены почти 900 специалистов. В населенных пунктах местные власти обновляют противопожарные полосы и продолжают ликвидировать опасные участки: окашивают траву, ликвидируют свалки и бесхозные строения. На сегодняшний день выполнено 96,8% от всех мероприятий. Полностью завершены данные работы в Благовещенске, Тынде, Зее, Свободном, Циолковском, Серышевском и Тындинском муниципальных округах.

https://ria.ru/20230426/rezhim-1867751741.html

https://ria.ru/20230425/mchs-1867478620.html

тында

амурская область

благовещенск

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василий орлов (губернатор), тында, амурская область, благовещенск