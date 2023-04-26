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На всей территории Приамурья ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 26.04.2023
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Амурская область
Амурская область
 
06:01 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/rezhim-1867763720.html
На всей территории Приамурья ввели особый противопожарный режим
На всей территории Приамурья ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 26.04.2023
На всей территории Приамурья ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим начал действовать со среды на всей территории Амурской области, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T06:01
2023-04-26T06:01
амурская область
василий орлов (губернатор)
тында
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим начал действовать со среды на всей территории Амурской области, сообщает региональное правительство. Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов на заседании правительства, пожаров в этом году меньше, по сравнению с прошлым, но ситуация с погодой непростая. "Расслабляться нельзя, в область пришел стабильный антициклон с сильным ветром, и ближайшие осадки ожидаются только в первых числах мая. Риск возникновения и распространения огня высок во всех районах. Поручаю главам муниципалитетов и противопожарным службам усилить контроль, чаще патрулировать свои территории, необходимо предупредить любые возгорания", - сказал Орлов. Ограничения вводили поэтапно, начиная с 27 марта. В среду особый противопожарный режим начал действовать в Тындинском округе и Тынде. Теперь он введен во всех 29 муниципальных образованиях области. Как рассказал зампред правительства области – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов, почти за месяц с начала действия особого противопожарного режима на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 46 пожаров на площади 4,1 тысячи гектаров. Это значительно меньше, чем годом ранее, в 2022 году за аналогичный период произошло более 140 пожаров, площадь их составила 19,5 тысячи гектаров. Уменьшилось количество пожаров и на землях иных категорий – 42, общей площадью в 1,6 тысячи гектаров (в аналогичный период прошлого года – 56 пожаров на 3,7 тысячи гектаров). Для тушения подготовлены почти 900 специалистов. В населенных пунктах местные власти обновляют противопожарные полосы и продолжают ликвидировать опасные участки: окашивают траву, ликвидируют свалки и бесхозные строения. На сегодняшний день выполнено 96,8% от всех мероприятий. Полностью завершены данные работы в Благовещенске, Тынде, Зее, Свободном, Циолковском, Серышевском и Тындинском муниципальных округах.
https://ria.ru/20230426/rezhim-1867751741.html
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василий орлов (губернатор), тында, амурская область, благовещенск
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Тында, Амурская область, Благовещенск
На всей территории Приамурья ввели особый противопожарный режим

На всей территории Амурской области начал действовать особый противопожарный режим

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим начал действовать со среды на всей территории Амурской области, сообщает региональное правительство.
Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов на заседании правительства, пожаров в этом году меньше, по сравнению с прошлым, но ситуация с погодой непростая.
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В Рязанской области ввели особый противопожарный режим
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"Расслабляться нельзя, в область пришел стабильный антициклон с сильным ветром, и ближайшие осадки ожидаются только в первых числах мая. Риск возникновения и распространения огня высок во всех районах. Поручаю главам муниципалитетов и противопожарным службам усилить контроль, чаще патрулировать свои территории, необходимо предупредить любые возгорания", - сказал Орлов.
Ограничения вводили поэтапно, начиная с 27 марта. В среду особый противопожарный режим начал действовать в Тындинском округе и Тынде. Теперь он введен во всех 29 муниципальных образованиях области.
Как рассказал зампред правительства области – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов, почти за месяц с начала действия особого противопожарного режима на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 46 пожаров на площади 4,1 тысячи гектаров. Это значительно меньше, чем годом ранее, в 2022 году за аналогичный период произошло более 140 пожаров, площадь их составила 19,5 тысячи гектаров. Уменьшилось количество пожаров и на землях иных категорий – 42, общей площадью в 1,6 тысячи гектаров (в аналогичный период прошлого года – 56 пожаров на 3,7 тысячи гектаров).
Для тушения подготовлены почти 900 специалистов. В населенных пунктах местные власти обновляют противопожарные полосы и продолжают ликвидировать опасные участки: окашивают траву, ликвидируют свалки и бесхозные строения. На сегодняшний день выполнено 96,8% от всех мероприятий. Полностью завершены данные работы в Благовещенске, Тынде, Зее, Свободном, Циолковском, Серышевском и Тындинском муниципальных округах.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)ТындаАмурская областьБлаговещенск
 
 
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