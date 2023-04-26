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В Рязанской области ввели особый противопожарный режим

В Рязанской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 26.04.2023

В Рязанской области ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов, вводится в Рязанской области со среды в целях предупреждения пожаров. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T00:34

2023-04-26T00:34

2023-04-26T00:34

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

павел малков

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов, вводится в Рязанской области со среды в целях предупреждения пожаров. Как сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства области во вторник, в марте в регионе начался пожароопасный сезон. В апреле наблюдалась теплая и сухая погода. За это время в лесах зафиксировано девять возгораний, которые удалось оперативно потушить. Со среды, по его словам, в области устанавливается особый противопожарный режим. "На время действия особого противопожарного режима запрещается въезд и посещение лесов. Будут установлены и размещены соответствующие шлагбаумы и объявления", - отметил Малков. Пожары в Рязанской области летом прошлого года стали самыми крупными на территории Центральной России. По данным Рослесхоза, там возникли 52 лесных пожара на 32,5 тысячи гектаров. При этом самое крупное возгорание было почти на 30 тысяч гектаров, что стало причиной смога и запаха гари в Москве и Московской области

https://ria.ru/20230425/mchs-1867478620.html

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

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рязанская область, московская область (подмосковье), москва, павел малков, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия