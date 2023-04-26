https://ria.ru/20230426/raketa-1867929049.html
Новая российская сверхтяжелая ракета будет многоразовой, заявил Борисов
Новая российская сверхтяжелая ракета будет многоразовой, заявил Борисов - РИА Новости, 26.04.2023
Новая российская сверхтяжелая ракета будет многоразовой, заявил Борисов
Многоразовость будет обязательным требованием при создании новой российской сверхтяжёлой ракеты, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:23
2023-04-26T17:23
2023-04-26T17:29
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Многоразовость будет обязательным требованием при создании новой российской сверхтяжёлой ракеты, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Многоразовость безусловно, для того, чтобы удешевить эти услуги, это будет обязательное требование при создании этого носителя", - сказал он в рамках просветительного марафона общества "Знание". Он пояснил, что при создании сверхтяжёлой ракеты могут быть использованы наработки по многоразовой ракете лёгкого класса "Амур-СПГ", опытно-конструкторская работа по которой сейчас идёт в России.Ранее Борисов заявил РИА Новости, что проектирование ракеты сверхтяжёлого класса возобновится в России в 2024 году, а соответствующая программа уже свёрстана и проходит согласование.Техническое проектирование российской сверхтяжелой ракеты приостановили в феврале 2021 года. Как говорил занимавший в то время пост главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, нужно не создавать ракету на базе разработок 20-летней давности, а использовать новейшие технологии. Предполагалось, что разработка может быть возобновлена после пересмотра облика ракеты - вместо кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использоваться метановые.
https://ria.ru/20230412/nauka-1864487963.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Новая российская сверхтяжелая ракета будет многоразовой, заявил Борисов
Борисов: многоразовость будет обязательным требованием для новой сверхтяжелой ракеты