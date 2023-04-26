https://ria.ru/20230426/putin-1867886799.html
"Гениально!" Жесткий ответ Путина Западу привел китайцев в восторг
"Гениально!" Жесткий ответ Путина Западу привел китайцев в восторг - РИА Новости, 26.04.2023
"Гениально!" Жесткий ответ Путина Западу привел китайцев в восторг
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президента России Владимира Путина, подписавшего указ о временном управлении активами лиц из... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:26
2023-04-26T15:26
2023-04-26T18:32
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президента России Владимира Путина, подписавшего указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран.Комментаторы восхитились ходом политика, назвав его достойной реакцией на враждебные выпады Запада."Отлично, давно пора ответить им взаимностью. Америка, смотри: Россия предприняла действия против тебя и твоих приспешников. Поторопись и "введи санкции"!" — написал один из комментаторов.По его словам, Вашингтон практически израсходовал возможности для давления на Россию и приблизился к "краю пропасти"."Поддерживаю президента Путина. Больше всего я не люблю, когда некоторые лидеры следуют принципу "врежу себе, чтобы откормить врага" ради своей так называемой репутации", — поделился один из читателей.Еще один комментатор отметил, что действия России — это пример для подражания, которым может воспользоваться Китай. Он посчитал, что ради предотвращения подобных ситуаций в будущем вложения западных стран в Китай должны всегда быть больше, чем объемы китайских активов за рубежом.Согласно подписанному накануне Владимиром Путиным указу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество в США или примкнувших к ним иностранных государствах вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, сша, америка, владимир путин, в мире
Россия, США, Америка, Владимир Путин, В мире
"Гениально!" Жесткий ответ Путина Западу привел китайцев в восторг
Читатели "Гуаньча" поддержали решение Путина об ответе на изъятие российских активов
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча
" поддержали решение президента России Владимира Путина, подписавшего указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран.
Комментаторы восхитились ходом политика, назвав его достойной реакцией на враждебные выпады Запада.
В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами
"Отлично, давно пора ответить им взаимностью. Америка
, смотри: Россия
предприняла действия против тебя и твоих приспешников. Поторопись и "введи санкции"!" — написал один из комментаторов.
По его словам, Вашингтон практически израсходовал возможности для давления на Россию и приблизился к "краю пропасти".
«
"Зуб за зуб. Гениально!" — прокомментировал другой пользователь.
"Поддерживаю президента Путина. Больше всего я не люблю, когда некоторые лидеры следуют принципу "врежу себе, чтобы откормить врага" ради своей так называемой репутации", — поделился один из читателей.
Еще один комментатор отметил, что действия России — это пример для подражания, которым может воспользоваться Китай. Он посчитал, что ради предотвращения подобных ситуаций в будущем вложения западных стран в Китай должны всегда быть больше, чем объемы китайских активов за рубежом.
Согласно подписанному накануне Владимиром Путиным указу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество в США или примкнувших к ним иностранных государствах вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Американский разведчик одной фразой описал Путина