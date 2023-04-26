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"Гениально!" Жесткий ответ Путина Западу привел китайцев в восторг - РИА Новости, 26.04.2023
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15:26 26.04.2023 (обновлено: 18:32 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/putin-1867886799.html
"Гениально!" Жесткий ответ Путина Западу привел китайцев в восторг
"Гениально!" Жесткий ответ Путина Западу привел китайцев в восторг - РИА Новости, 26.04.2023
"Гениально!" Жесткий ответ Путина Западу привел китайцев в восторг
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президента России Владимира Путина, подписавшего указ о временном управлении активами лиц из... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:26
2023-04-26T18:32
россия
сша
америка
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президента России Владимира Путина, подписавшего указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран.Комментаторы восхитились ходом политика, назвав его достойной реакцией на враждебные выпады Запада."Отлично, давно пора ответить им взаимностью. Америка, смотри: Россия предприняла действия против тебя и твоих приспешников. Поторопись и "введи санкции"!" — написал один из комментаторов.По его словам, Вашингтон практически израсходовал возможности для давления на Россию и приблизился к "краю пропасти"."Поддерживаю президента Путина. Больше всего я не люблю, когда некоторые лидеры следуют принципу "врежу себе, чтобы откормить врага" ради своей так называемой репутации", — поделился один из читателей.Еще один комментатор отметил, что действия России — это пример для подражания, которым может воспользоваться Китай. Он посчитал, что ради предотвращения подобных ситуаций в будущем вложения западных стран в Китай должны всегда быть больше, чем объемы китайских активов за рубежом.Согласно подписанному накануне Владимиром Путиным указу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество в США или примкнувших к ним иностранных государствах вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230426/aktivy-1867845488.html
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россия, сша, америка, владимир путин, в мире
Россия, США, Америка, Владимир Путин, В мире
"Гениально!" Жесткий ответ Путина Западу привел китайцев в восторг

Читатели "Гуаньча" поддержали решение Путина об ответе на изъятие российских активов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо
Президент России Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президента России Владимира Путина, подписавшего указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран.
Комментаторы восхитились ходом политика, назвав его достойной реакцией на враждебные выпады Запада.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами
Вчера, 13:24
"Отлично, давно пора ответить им взаимностью. Америка, смотри: Россия предприняла действия против тебя и твоих приспешников. Поторопись и "введи санкции"!" — написал один из комментаторов.
По его словам, Вашингтон практически израсходовал возможности для давления на Россию и приблизился к "краю пропасти".
«

"Зуб за зуб. Гениально!" — прокомментировал другой пользователь.

"Поддерживаю президента Путина. Больше всего я не люблю, когда некоторые лидеры следуют принципу "врежу себе, чтобы откормить врага" ради своей так называемой репутации", — поделился один из читателей.
Еще один комментатор отметил, что действия России — это пример для подражания, которым может воспользоваться Китай. Он посчитал, что ради предотвращения подобных ситуаций в будущем вложения западных стран в Китай должны всегда быть больше, чем объемы китайских активов за рубежом.
Согласно подписанному накануне Владимиром Путиным указу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество в США или примкнувших к ним иностранных государствах вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Американский разведчик одной фразой описал Путина
25 апреля, 11:21
 
РоссияСШААмерикаВладимир ПутинВ мире
 
 
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