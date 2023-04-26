https://ria.ru/20230426/putin-1867857987.html

Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области - РИА Новости, 26.04.2023

Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин получает регулярные доклады по линии МЧС о ситуации с пожарами в Свердловской области, а также о принятых мерах, он провел... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:02

2023-04-26T14:02

2023-04-26T14:02

происшествия

свердловская область

россия

дмитрий песков

владимир путин

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает регулярные доклады по линии МЧС о ситуации с пожарами в Свердловской области, а также о принятых мерах, он провел телефонный разговор с губернатором региона Евгением Куйвашевым и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин получает регулярные доклады по линии МЧС, от министра Александра Куренкова, по ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах по ликвидации последствий и дальнейшему нераспространению огня", - сказал Песков. По его словам, президент также провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Куйвашевым. "Были даны поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимыми людей, потерявших кров", - подчеркнул Песков. Ранее глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров сообщил, что около 120 домов пришли в негодность из-за пожара в свердловском поселке Сосьва, восстановлению подлежат лишь три-четыре дома. Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.

https://ria.ru/20230426/sosva-1867849049.html

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867841117.html

свердловская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)