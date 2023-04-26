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Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области - РИА Новости, 26.04.2023
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14:02 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/putin-1867857987.html
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области - РИА Новости, 26.04.2023
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области
Президент РФ Владимир Путин получает регулярные доклады по линии МЧС о ситуации с пожарами в Свердловской области, а также о принятых мерах, он провел... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:02
2023-04-26T14:02
происшествия
свердловская область
россия
дмитрий песков
владимир путин
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает регулярные доклады по линии МЧС о ситуации с пожарами в Свердловской области, а также о принятых мерах, он провел телефонный разговор с губернатором региона Евгением Куйвашевым и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин получает регулярные доклады по линии МЧС, от министра Александра Куренкова, по ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах по ликвидации последствий и дальнейшему нераспространению огня", - сказал Песков. По его словам, президент также провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Куйвашевым. "Были даны поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимыми людей, потерявших кров", - подчеркнул Песков. Ранее глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров сообщил, что около 120 домов пришли в негодность из-за пожара в свердловском поселке Сосьва, восстановлению подлежат лишь три-четыре дома. Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.
https://ria.ru/20230426/sosva-1867849049.html
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867841117.html
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происшествия, свердловская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Путин поручил властям Свердловской области оказать помощь пострадавшим от пожаров

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает регулярные доклады по линии МЧС о ситуации с пожарами в Свердловской области, а также о принятых мерах, он провел телефонный разговор с губернатором региона Евгением Куйвашевым и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин получает регулярные доклады по линии МЧС, от министра Александра Куренкова, по ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах по ликвидации последствий и дальнейшему нераспространению огня", - сказал Песков.
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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По его словам, президент также провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Куйвашевым.
"Были даны поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимыми людей, потерявших кров", - подчеркнул Песков.
«
"Условились, что на встрече Путина с членами правительства, которая запланирована на 2 мая, Куйвашев доложит о мерах по помощи потерявшим жилье в результате пожаров", - сказал Песков.
Ранее глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров сообщил, что около 120 домов пришли в негодность из-за пожара в свердловском поселке Сосьва, восстановлению подлежат лишь три-четыре дома.
Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.
Пожарные машины МЧС - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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