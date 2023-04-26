https://ria.ru/20230426/puteshestviya-1867685181.html
Названы города, в которые российские туристы путешествуют чаще всего
Названы города, в которые российские туристы путешествуют чаще всего - РИА Новости, 26.04.2023
Названы города, в которые российские туристы путешествуют чаще всего
Туроператоры рассказали, поездки в какие города пользуются у российских путешественников наибольшим спросом, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T02:11
2023-04-26T02:11
2023-04-26T02:11
туризм
туризм
новости - туризм
москва
нижний новгород
санкт-петербург
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, поездки в какие города пользуются у российских путешественников наибольшим спросом, сообщает АТОР.Санкт-Петербург вызывает наибольший интерес у путешественников, желающих осматривать городские достопримечательности. Москва – на втором месте, Казань – на третьем. Далее в списке Калининград, Самара и Нижний Новгород, отмечают эксперты. За ними – Тула, Псков и Ярославль.Наиболее часто гости возвращаются в две столицы и Нижний Новгород. А привлекают их музеи и классические мероприятия, например, праздники фонтанов в Петергофе и "Алые паруса". Участники рынка рассказали, что сити-туры становятся все более востребованными у семейных путешественников. Их средняя продолжительность – три-четыре ночи.Визит в Северную столицу стоит в среднем от 12 до 17 тысяч рублей на одного, в Москву – от 12 до 15 тысяч, в другие города – чуть дешевле.
https://ria.ru/20220504/sankt-peterburg-1786720449.html
москва
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, нижний новгород, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Названы города, в которые российские туристы путешествуют чаще всего
АТОР: Санкт-Петербург — самый популярный у россиян город для сити-тура