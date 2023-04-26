https://ria.ru/20230426/puteshestviya-1867685181.html

Названы города, в которые российские туристы путешествуют чаще всего

Названы города, в которые российские туристы путешествуют чаще всего - РИА Новости, 26.04.2023

Названы города, в которые российские туристы путешествуют чаще всего

Туроператоры рассказали, поездки в какие города пользуются у российских путешественников наибольшим спросом, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T02:11

2023-04-26T02:11

2023-04-26T02:11

туризм

туризм

новости - туризм

москва

нижний новгород

санкт-петербург

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, поездки в какие города пользуются у российских путешественников наибольшим спросом, сообщает АТОР.Санкт-Петербург вызывает наибольший интерес у путешественников, желающих осматривать городские достопримечательности. Москва – на втором месте, Казань – на третьем. Далее в списке Калининград, Самара и Нижний Новгород, отмечают эксперты. За ними – Тула, Псков и Ярославль.Наиболее часто гости возвращаются в две столицы и Нижний Новгород. А привлекают их музеи и классические мероприятия, например, праздники фонтанов в Петергофе и "Алые паруса". Участники рынка рассказали, что сити-туры становятся все более востребованными у семейных путешественников. Их средняя продолжительность – три-четыре ночи.Визит в Северную столицу стоит в среднем от 12 до 17 тысяч рублей на одного, в Москву – от 12 до 15 тысяч, в другие города – чуть дешевле.

https://ria.ru/20220504/sankt-peterburg-1786720449.html

москва

нижний новгород

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, нижний новгород, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор)