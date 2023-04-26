https://ria.ru/20230426/pushkov-1867755541.html
Пушков объяснил, что скрывается за контрнаступлением Украины
Пушков объяснил, что скрывается за контрнаступлением Украины - РИА Новости, 26.04.2023
Пушков объяснил, что скрывается за контрнаступлением Украины
Анонсированное Украиной наступление, по сути, является атакой Запада, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T01:54
2023-04-26T01:54
2023-04-26T05:31
в мире
украина
алексей пушков
вооруженные силы украины
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Анонсированное Украиной наступление, по сути, является атакой Запада, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, американские чиновники считают, что вопрос дальнейшей поддержки Киева будет зависеть от успехов контрнаступления."На Западе делают такую огромную ставку на так называемое "украинское контрнаступление", что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867735919.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей пушков, вооруженные силы украины, денис шмыгаль
В мире, Украина, Алексей Пушков, Вооруженные силы Украины, Денис Шмыгаль
Пушков объяснил, что скрывается за контрнаступлением Украины
Сенатор Пушков заявил, что анонсированное Украиной наступление станет атакой Запада