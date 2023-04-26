https://ria.ru/20230426/protsess-1867825901.html

В Крыму пригрозили Зеленскому вторым Нюрнбергским процессом

В Крыму пригрозили Зеленскому вторым Нюрнбергским процессом - РИА Новости, 26.04.2023

В Крыму пригрозили Зеленскому вторым Нюрнбергским процессом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Владимира Зеленского ждет второй Нюрнбергский... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:17

2023-04-26T12:17

2023-04-26T12:17

специальная военная операция на украине

республика крым

владимир зеленский

юрий гемпель

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Владимира Зеленского ждет второй Нюрнбергский процесс. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Это преступные заявления. Они лишь укрепляют нашу уверенность в необходимости проведения специальной военной операции до полной ликвидации преступного режима в Украине. Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский процесс", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, Подоляку и подобным ему стоит помнить историю о том, что случилось с руководством фашистской Германии, посягнувшей на Советский Союз. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир зеленский, юрий гемпель, политика, украина