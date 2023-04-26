В Крыму пригрозили Зеленскому вторым Нюрнбергским процессом
Крымский политик Гемпель: Зеленского ждет второй Нюрнбергский процесс
© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Владимира Зеленского ждет второй Нюрнбергский процесс.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Это преступные заявления. Они лишь укрепляют нашу уверенность в необходимости проведения специальной военной операции до полной ликвидации преступного режима в Украине. Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский процесс", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Подоляку и подобным ему стоит помнить историю о том, что случилось с руководством фашистской Германии, посягнувшей на Советский Союз.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.