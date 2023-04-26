https://ria.ru/20230426/proryv-1867757816.html

Т-90М "Прорыв" уничтожил приблизившийся к российским позициям танк ВСУ

Т-90М "Прорыв" уничтожил приблизившийся к российским позициям танк ВСУ - РИА Новости, 26.04.2023

Т-90М "Прорыв" уничтожил приблизившийся к российским позициям танк ВСУ

Экипаж танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа уничтожил танк Т-80 украинской армии в Донбассе, сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:03

2023-04-26T03:03

2023-04-26T09:39

донбасс

т-90м

т-80

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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа уничтожил танк Т-80 украинской армии в Донбассе, сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным "Большой".По словам собеседника агентства, корректировали работу разведчики с помощью беспилотника. Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемых ракет, позволяющих уничтожать танки и другую бронетехнику противника на дальности до пяти километров. Высокие скоростные характеристики Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 лошадиных сил.

https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857320711.html

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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии ЗВО в Донбассе Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии ЗВО уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой танкистов. 2023-04-26T03:03 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, т-90м, т-80