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Т-90М "Прорыв" уничтожил приблизившийся к российским позициям танк ВСУ
Т-90М "Прорыв" уничтожил приблизившийся к российским позициям танк ВСУ - РИА Новости, 26.04.2023
Т-90М "Прорыв" уничтожил приблизившийся к российским позициям танк ВСУ
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа уничтожил танк Т-80 украинской армии в Донбассе, сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:03
2023-04-26T03:03
2023-04-26T09:39
донбасс
т-90м
т-80
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа уничтожил танк Т-80 украинской армии в Донбассе, сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным "Большой".По словам собеседника агентства, корректировали работу разведчики с помощью беспилотника. Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемых ракет, позволяющих уничтожать танки и другую бронетехнику противника на дальности до пяти километров. Высокие скоростные характеристики Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 лошадиных сил.
https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857320711.html
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии ЗВО в Донбассе
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии ЗВО уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой танкистов.
2023-04-26T03:03
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донбасс, т-90м, т-80
Т-90М "Прорыв" уничтожил приблизившийся к российским позициям танк ВСУ
Танк Т-90М "Прорыв" ЗВО уничтожил приблизившийся к российским позициям украинский Т-80
ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа уничтожил танк Т-80 украинской армии в Донбассе, сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным "Большой".
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"Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам. С третьего выстрела попали в двигатель, танк загорелся, догорел сам", — сказал он.
По словам собеседника агентства, корректировали работу разведчики с помощью беспилотника.
Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемых ракет, позволяющих уничтожать танки и другую бронетехнику противника на дальности до пяти километров. Высокие скоростные характеристики Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 лошадиных сил.
Танк Т-90М "Прорыв" поразил наблюдательный пункт ВСУ по разведданным