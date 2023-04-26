https://ria.ru/20230426/programma-1867915589.html

РЭЦ и Роспатент будут совместно продвигать программу "Сделано в России"

РЭЦ и Роспатент будут совместно продвигать программу "Сделано в России" - РИА Новости, 26.04.2023

РЭЦ и Роспатент будут совместно продвигать программу "Сделано в России"

Российский экспортный центр (РЭЦ) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписали соглашение о сотрудничестве, его главная задача - РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:51

2023-04-26T16:51

2023-04-26T16:51

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписали соглашение о сотрудничестве, его главная задача - обозначить меры по продвижению инновационных компаний, получивших патент, на внешние рынки в том числе и с помощью программы сертификации "Сделано в России", сообщает РЭЦ.Программа была перезапущена в прошлом году, а ее товарный знак - птичка в цветах российского триколора - зарегистрирован в Роспатенте, в ЕС, а также некоторых странах азиатского региона. Соглашение об информационном сотрудничестве подписано генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной и руководителем Роспатента Юрием Зубовым."Зонтичный бренд "Сделано в России" призван помогать компаниям, в том числе и малым брендам, становиться узнаваемыми на экспортных рынках, нести идею и образы, что "Сделано в России" равно качеству. И в этом вопросе видим стратегическую важность в объединении наших усилий с мероприятиями и проектами Роспатента, которые направлены на выявление и регистрацию уверенных региональных брендов. Это тоже является одним из векторов сотрудничества, предусмотренных соглашением", - пояснила Никишина.Так, в рамках соглашения стороны будут предоставлять друг другу консультации, оказывать информационную и экспертную поддержку по вопросам продвижения программы "Сделано в России", а также конкурса "Успешный патент", задача которого - выявлять прорывные запатентованные разработки, получившие наибольший экономический эффект. Победителям будут рекомендовать участвовать в программе "Сделано в России".Кроме того, документ предусматривает поиск и развитие новых долгосрочных связей между бизнесом, РЭЦ и Роспатентом, в том числе в вопросах сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, а также экспортно-импортной деятельности.

https://ria.ru/20230421/medtekhnika-1866886687.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), технологии