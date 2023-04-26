https://ria.ru/20230426/programma-1867915589.html
РЭЦ и Роспатент будут совместно продвигать программу "Сделано в России"
РЭЦ и Роспатент будут совместно продвигать программу "Сделано в России" - РИА Новости, 26.04.2023
РЭЦ и Роспатент будут совместно продвигать программу "Сделано в России"
Российский экспортный центр (РЭЦ) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписали соглашение о сотрудничестве, его главная задача - РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:51
2023-04-26T16:51
2023-04-26T16:51
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписали соглашение о сотрудничестве, его главная задача - обозначить меры по продвижению инновационных компаний, получивших патент, на внешние рынки в том числе и с помощью программы сертификации "Сделано в России", сообщает РЭЦ.Программа была перезапущена в прошлом году, а ее товарный знак - птичка в цветах российского триколора - зарегистрирован в Роспатенте, в ЕС, а также некоторых странах азиатского региона. Соглашение об информационном сотрудничестве подписано генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной и руководителем Роспатента Юрием Зубовым."Зонтичный бренд "Сделано в России" призван помогать компаниям, в том числе и малым брендам, становиться узнаваемыми на экспортных рынках, нести идею и образы, что "Сделано в России" равно качеству. И в этом вопросе видим стратегическую важность в объединении наших усилий с мероприятиями и проектами Роспатента, которые направлены на выявление и регистрацию уверенных региональных брендов. Это тоже является одним из векторов сотрудничества, предусмотренных соглашением", - пояснила Никишина.Так, в рамках соглашения стороны будут предоставлять друг другу консультации, оказывать информационную и экспертную поддержку по вопросам продвижения программы "Сделано в России", а также конкурса "Успешный патент", задача которого - выявлять прорывные запатентованные разработки, получившие наибольший экономический эффект. Победителям будут рекомендовать участвовать в программе "Сделано в России".Кроме того, документ предусматривает поиск и развитие новых долгосрочных связей между бизнесом, РЭЦ и Роспатентом, в том числе в вопросах сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, а также экспортно-импортной деятельности.
https://ria.ru/20230421/medtekhnika-1866886687.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_b30fdbb24285e8468b116da7b3d8b4e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), технологии
Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Технологии
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписали соглашение о сотрудничестве, его главная задача - обозначить меры по продвижению инновационных компаний, получивших патент, на внешние рынки в том числе и с помощью программы сертификации "Сделано в России", сообщает РЭЦ.
Программа была перезапущена в прошлом году, а ее товарный знак - птичка в цветах российского триколора - зарегистрирован в Роспатенте, в ЕС
, а также некоторых странах азиатского региона. Соглашение об информационном сотрудничестве подписано генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной
и руководителем Роспатента Юрием Зубовым
.
"Зонтичный бренд "Сделано в России" призван помогать компаниям, в том числе и малым брендам, становиться узнаваемыми на экспортных рынках, нести идею и образы, что "Сделано в России" равно качеству. И в этом вопросе видим стратегическую важность в объединении наших усилий с мероприятиями и проектами Роспатента, которые направлены на выявление и регистрацию уверенных региональных брендов. Это тоже является одним из векторов сотрудничества, предусмотренных соглашением", - пояснила Никишина.
Так, в рамках соглашения стороны будут предоставлять друг другу консультации, оказывать информационную и экспертную поддержку по вопросам продвижения программы "Сделано в России", а также конкурса "Успешный патент", задача которого - выявлять прорывные запатентованные разработки, получившие наибольший экономический эффект. Победителям будут рекомендовать участвовать в программе "Сделано в России".
Кроме того, документ предусматривает поиск и развитие новых долгосрочных связей между бизнесом, РЭЦ и Роспатентом, в том числе в вопросах сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, а также экспортно-импортной деятельности.
Российские производители покажут новинки медтехники на вставке KIHE-2023