https://ria.ru/20230426/prodvizhenie-1867918006.html

РЭЦ будет продвигать экспорт инновационной продукции "Сделано в России"

РЭЦ будет продвигать экспорт инновационной продукции "Сделано в России" - РИА Новости, 26.04.2023

РЭЦ будет продвигать экспорт инновационной продукции "Сделано в России"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет мотивировать компании с прорывными решениями и проактивной позицией по выходу на экспорт вступать в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:58

2023-04-26T16:58

2023-04-26T16:58

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

киргизия

казахстан

вероника никишина

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет мотивировать компании с прорывными решениями и проактивной позицией по выходу на экспорт вступать в программу "Сделано в России", рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на пленарной сессии "Как сделать интеллектуальную собственность высоколиквидным активом?" на V Международной конференции Роспатента "ЭРА IP"."Наша цель - сделать так, чтобы как можно больше российских компаний с интеллектуальным капиталом вступило в программу сертификации "Сделано в России". Кстати, наш товарный знак - "птичка" в цветах российского триколора - зарегистрирован Роспатентом, а также в ЕС, Киргизии, Казахстане и Вьетнаме. В части продвижения правообладателей интеллектуальной собственности мы будем сотрудничать с Роспатентом, который знает компании с прорывными и практическими решениями. Наличие у компании инновационной продукции, подтверждённой патентами и сертификатом "Сделано в России", укрепляет ее позиции на рынке экспорта. Такую продукцию Российский экспортный центр продвигает на рынках через рекламные кампании и целевой маркетинг, а также используя другие меры поддержки", - сказала Никишина.По ее словам, все больше российских компаний патентуют свою продукцию и тем самым укрепляют свои конкурентные преимущества, в том числе и на внешних рынках. И если предприниматели понимают, что именно защищенная интеллектуальная собственность и есть их главный актив для выхода на экспорт, а также готовы рассказывать о своем товаре, Российский экспортный центр окажет всестороннее содействие в их продвижении.В частности, речь идет об участии в коллективных экспозициях Made in Russia на международных выставках, которое частично компенсирует государство. При этом специалисты РЭЦ организовывают деловые встречи с потенциальными партнерами для каждой российской компании.Также предприниматели могут пройти бесплатное обучение в школе экспорта РЭЦ, получить консультации по логистике, сертификации, охране интеллектуальной собственности за рубежом.Никишина отметила, что сейчас РЭЦ прорабатывает с уполномоченными органами власти возобновление со следующего года важной меры государственной поддержки для производителей инновационных товаров - компенсации затрат на получение охраны интеллектуальной собственности за рубежом. У компаний снова появится возможность оптимизировать свои издержки на регистрацию интеллектуальных прав.

https://ria.ru/20230425/potentsial-1867555588.html

россия

киргизия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, киргизия, казахстан, вероника никишина, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)