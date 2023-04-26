https://ria.ru/20230426/prodvizhenie-1867918006.html
РЭЦ будет продвигать экспорт инновационной продукции "Сделано в России"
РЭЦ будет продвигать экспорт инновационной продукции "Сделано в России" - РИА Новости, 26.04.2023
РЭЦ будет продвигать экспорт инновационной продукции "Сделано в России"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет мотивировать компании с прорывными решениями и проактивной позицией по выходу на экспорт вступать в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:58
2023-04-26T16:58
2023-04-26T16:58
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
киргизия
казахстан
вероника никишина
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет мотивировать компании с прорывными решениями и проактивной позицией по выходу на экспорт вступать в программу "Сделано в России", рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на пленарной сессии "Как сделать интеллектуальную собственность высоколиквидным активом?" на V Международной конференции Роспатента "ЭРА IP"."Наша цель - сделать так, чтобы как можно больше российских компаний с интеллектуальным капиталом вступило в программу сертификации "Сделано в России". Кстати, наш товарный знак - "птичка" в цветах российского триколора - зарегистрирован Роспатентом, а также в ЕС, Киргизии, Казахстане и Вьетнаме. В части продвижения правообладателей интеллектуальной собственности мы будем сотрудничать с Роспатентом, который знает компании с прорывными и практическими решениями. Наличие у компании инновационной продукции, подтверждённой патентами и сертификатом "Сделано в России", укрепляет ее позиции на рынке экспорта. Такую продукцию Российский экспортный центр продвигает на рынках через рекламные кампании и целевой маркетинг, а также используя другие меры поддержки", - сказала Никишина.По ее словам, все больше российских компаний патентуют свою продукцию и тем самым укрепляют свои конкурентные преимущества, в том числе и на внешних рынках. И если предприниматели понимают, что именно защищенная интеллектуальная собственность и есть их главный актив для выхода на экспорт, а также готовы рассказывать о своем товаре, Российский экспортный центр окажет всестороннее содействие в их продвижении.В частности, речь идет об участии в коллективных экспозициях Made in Russia на международных выставках, которое частично компенсирует государство. При этом специалисты РЭЦ организовывают деловые встречи с потенциальными партнерами для каждой российской компании.Также предприниматели могут пройти бесплатное обучение в школе экспорта РЭЦ, получить консультации по логистике, сертификации, охране интеллектуальной собственности за рубежом.Никишина отметила, что сейчас РЭЦ прорабатывает с уполномоченными органами власти возобновление со следующего года важной меры государственной поддержки для производителей инновационных товаров - компенсации затрат на получение охраны интеллектуальной собственности за рубежом. У компаний снова появится возможность оптимизировать свои издержки на регистрацию интеллектуальных прав.
https://ria.ru/20230425/potentsial-1867555588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, киргизия, казахстан, вероника никишина, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Киргизия, Казахстан, Вероника Никишина, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет мотивировать компании с прорывными решениями и проактивной позицией по выходу на экспорт вступать в программу "Сделано в России", рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на пленарной сессии "Как сделать интеллектуальную собственность высоколиквидным активом?" на V Международной конференции Роспатента "ЭРА IP".
"Наша цель - сделать так, чтобы как можно больше российских компаний с интеллектуальным капиталом вступило в программу сертификации "Сделано в России". Кстати, наш товарный знак - "птичка" в цветах российского триколора - зарегистрирован Роспатентом, а также в ЕС
, Киргизии
, Казахстане
и Вьетнаме
. В части продвижения правообладателей интеллектуальной собственности мы будем сотрудничать с Роспатентом, который знает компании с прорывными и практическими решениями. Наличие у компании инновационной продукции, подтверждённой патентами и сертификатом "Сделано в России", укрепляет ее позиции на рынке экспорта. Такую продукцию Российский экспортный центр продвигает на рынках через рекламные кампании и целевой маркетинг, а также используя другие меры поддержки", - сказала Никишина.
По ее словам, все больше российских компаний патентуют свою продукцию и тем самым укрепляют свои конкурентные преимущества, в том числе и на внешних рынках. И если предприниматели понимают, что именно защищенная интеллектуальная собственность и есть их главный актив для выхода на экспорт, а также готовы рассказывать о своем товаре, Российский экспортный центр окажет всестороннее содействие в их продвижении.
В частности, речь идет об участии в коллективных экспозициях Made in Russia на международных выставках, которое частично компенсирует государство. При этом специалисты РЭЦ организовывают деловые встречи с потенциальными партнерами для каждой российской компании.
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Также предприниматели могут пройти бесплатное обучение в школе экспорта РЭЦ, получить консультации по логистике, сертификации, охране интеллектуальной собственности за рубежом.
Никишина отметила, что сейчас РЭЦ прорабатывает с уполномоченными органами власти возобновление со следующего года важной меры государственной поддержки для производителей инновационных товаров - компенсации затрат на получение охраны интеллектуальной собственности за рубежом. У компаний снова появится возможность оптимизировать свои издержки на регистрацию интеллектуальных прав.