https://ria.ru/20230426/primore-1867760681.html
В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен"
В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 26.04.2023
В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен"
Росгвардейцев привлекли к оцеплению магазина "Леруа Мерлен" в Артеме, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T04:30
2023-04-26T04:30
2023-04-26T04:34
происшествия
приморский край
леруа мерлен
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Росгвардейцев привлекли к оцеплению магазина "Леруа Мерлен" в Артеме, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.Ранее "Комсомольская правда" сообщила о поступившем сообщении о минировании здания, "на месте работают кинологи"."Сотрудники вневедомственной охраны задействованы для оцепления, там сейчас проходит проверка. К сожалению, поводы для проверки я сообщить не могу, это не по нашему ведомству. Наши сотрудники привлекаются для обеспечения оцепных мероприятий", - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
https://radiosputnik.ria.ru/20230324/leroy-merlin-1860415115.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, приморский край, леруа мерлен, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Приморский край, Леруа Мерлен, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен"
В Артеме проводят проверку единственного в Приморье магазина "Леруа Мерлен"
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Росгвардейцев привлекли к оцеплению магазина "Леруа Мерлен" в Артеме, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.
Ранее "Комсомольская правда" сообщила о поступившем сообщении о минировании здания, "на месте работают кинологи".
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"Сотрудники вневедомственной охраны задействованы для оцепления, там сейчас проходит проверка. К сожалению, поводы для проверки я сообщить не могу, это не по нашему ведомству. Наши сотрудники привлекаются для обеспечения оцепных мероприятий", - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону.