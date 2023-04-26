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В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 26.04.2023
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04:30 26.04.2023 (обновлено: 04:34 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/primore-1867760681.html
В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен"
В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 26.04.2023
В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен"
Росгвардейцев привлекли к оцеплению магазина "Леруа Мерлен" в Артеме, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T04:30
2023-04-26T04:34
происшествия
приморский край
леруа мерлен
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Росгвардейцев привлекли к оцеплению магазина "Леруа Мерлен" в Артеме, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.Ранее "Комсомольская правда" сообщила о поступившем сообщении о минировании здания, "на месте работают кинологи"."Сотрудники вневедомственной охраны задействованы для оцепления, там сейчас проходит проверка. К сожалению, поводы для проверки я сообщить не могу, это не по нашему ведомству. Наши сотрудники привлекаются для обеспечения оцепных мероприятий", - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
https://radiosputnik.ria.ru/20230324/leroy-merlin-1860415115.html
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происшествия, приморский край, леруа мерлен, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Приморский край, Леруа Мерлен, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен"

В Артеме проводят проверку единственного в Приморье магазина "Леруа Мерлен"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Росгвардейцев привлекли к оцеплению магазина "Леруа Мерлен" в Артеме, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.
Ранее "Комсомольская правда" сообщила о поступившем сообщении о минировании здания, "на месте работают кинологи".
Гипермаркет Леруа Мерлен в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Компания "Леруа Мерлен" объявила о намерении продать все магазины в РФ
24 марта, 15:23
"Сотрудники вневедомственной охраны задействованы для оцепления, там сейчас проходит проверка. К сожалению, поводы для проверки я сообщить не могу, это не по нашему ведомству. Наши сотрудники привлекаются для обеспечения оцепных мероприятий", - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
 
ПроисшествияПриморский крайЛеруа МерленФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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