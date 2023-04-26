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В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен"

В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 26.04.2023

В Артеме проверяют единственный в Приморье магазин "Леруа Мерлен"

Росгвардейцев привлекли к оцеплению магазина "Леруа Мерлен" в Артеме, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T04:30

2023-04-26T04:30

2023-04-26T04:34

происшествия

приморский край

леруа мерлен

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Росгвардейцев привлекли к оцеплению магазина "Леруа Мерлен" в Артеме, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.Ранее "Комсомольская правда" сообщила о поступившем сообщении о минировании здания, "на месте работают кинологи"."Сотрудники вневедомственной охраны задействованы для оцепления, там сейчас проходит проверка. К сожалению, поводы для проверки я сообщить не могу, это не по нашему ведомству. Наши сотрудники привлекаются для обеспечения оцепных мероприятий", - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

https://radiosputnik.ria.ru/20230324/leroy-merlin-1860415115.html

приморский край

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происшествия, приморский край, леруа мерлен, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)