https://ria.ru/20230426/prigovor-1867872458.html
Суд признал законным приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой
Суд признал законным приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой - РИА Новости, 26.04.2023
Суд признал законным приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:38
2023-04-26T14:38
2023-04-26T14:51
происшествия
россия
калининград
московская область (подмосковье)
леонид рошаль
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
калининградский областной суд
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила). Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании."Приговор Московского областного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Таким образом, сегодня решение вступило в силу, в ближайшее время Сушкевич и Белую направят отбывать назначенное наказание.В ходе предыдущего заседания (его полный аудиопротокол имеется в распоряжении РИА Новости) перед судом выступили четверо присяжных, которые заявили, что судья при рассмотрении дела оказывал на них давление, убеждал в виновности Сушкевич и Белой, называл доказательства обвинения бесспорными и не подлежащими сомнению.Прокурор на это отметил, что "никакого воздействия со стороны председательствующего не было", на утверждения о воздействии на коллегию присяжных судья "реагировал, он обязан это делать по закону".Кроме того, один из присяжных рассказал апелляционной инстанции, что утром накануне вердикта у дома к нему подошёл некий гражданин и начал провоцировать на конфликт. Обоих оперативно забрали в отдел полиции – мужчина заявил, что его, несмотря на имевшийся талон присяжного, держали там до обеда, на суд он не успел и в итоге в вынесении вердикта не участвовал.Как рассказали РИА Новости на условиях анонимности опрошенные юристы, это "далеко не первый раз, когда неудобных обвинению присяжных в день вердикта "случайно" останавливают сотрудники ДПС или МВД, из-за чего они не успевают попасть на совещание заседателей".Допрос присяжных в апелляционной инстанции – новая практика. Позволяющие это сделать постановления Конституционного суда появились в июне 2022 года.Судебное заседание в качестве группы поддержки также посетили врачи – как опытные, так и молодые медики-ординаторы. Леонид Рошаль следил за ходом слушания дистанционно через коллег.Сушкевич и Белую лично доставили из СИЗО в суд для участия в разбирательстве. На стадии последнего слова они попросили суд отменить приговор из-за многочисленных нарушений и направить дело на новое рассмотрение."В ходе рассмотрения дела Московским областным судом были допущены нарушения при отборе присяжных, при представлении доказательств, при ведении протокола; председательствующий вел процесс с пренебрежением, не скрывалась уверенность в нашей виновности, на коллегию присяжных было оказано давление", - заявила Сушкевич.За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
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https://ria.ru/20230413/kamchatka-1864959550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининград, московская область (подмосковье), леонид рошаль, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд
Происшествия, Россия, Калининград, Московская область (Подмосковье), Леонид Рошаль, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградский областной суд
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Московский областной суд
в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила). Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании.
"Приговор Московского областного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Таким образом, сегодня решение вступило в силу, в ближайшее время Сушкевич и Белую направят отбывать назначенное наказание.
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В ходе предыдущего заседания (его полный аудиопротокол имеется в распоряжении РИА Новости) перед судом выступили четверо присяжных, которые заявили, что судья при рассмотрении дела оказывал на них давление, убеждал в виновности Сушкевич и Белой, называл доказательства обвинения бесспорными и не подлежащими сомнению.
Прокурор на это отметил, что "никакого воздействия со стороны председательствующего не было", на утверждения о воздействии на коллегию присяжных судья "реагировал, он обязан это делать по закону".
Кроме того, один из присяжных рассказал апелляционной инстанции, что утром накануне вердикта у дома к нему подошёл некий гражданин и начал провоцировать на конфликт. Обоих оперативно забрали в отдел полиции – мужчина заявил, что его, несмотря на имевшийся талон присяжного, держали там до обеда, на суд он не успел и в итоге в вынесении вердикта не участвовал.
Как рассказали РИА Новости на условиях анонимности опрошенные юристы, это "далеко не первый раз, когда неудобных обвинению присяжных в день вердикта "случайно" останавливают сотрудники ДПС или МВД, из-за чего они не успевают попасть на совещание заседателей".
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Допрос присяжных в апелляционной инстанции – новая практика. Позволяющие это сделать постановления Конституционного суда появились в июне 2022 года.
Судебное заседание в качестве группы поддержки также посетили врачи – как опытные, так и молодые медики-ординаторы. Леонид Рошаль
следил за ходом слушания дистанционно через коллег.
Сушкевич и Белую лично доставили из СИЗО в суд для участия в разбирательстве. На стадии последнего слова они попросили суд отменить приговор из-за многочисленных нарушений и направить дело на новое рассмотрение.
"В ходе рассмотрения дела Московским областным судом были допущены нарушения при отборе присяжных, при представлении доказательств, при ведении протокола; председательствующий вел процесс с пренебрежением, не скрывалась уверенность в нашей виновности, на коллегию присяжных было оказано давление", - заявила Сушкевич.
За последнее время это одно из самых резонансных в России
"медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК
РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было.
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По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда
поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде
с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры
Верховный суд перенес слушания в Подмосковье
.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата
" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
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