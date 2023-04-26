https://ria.ru/20230426/prigovor-1867872458.html

Суд признал законным приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой

Суд признал законным приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой - РИА Новости, 26.04.2023

Суд признал законным приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:38

2023-04-26T14:38

2023-04-26T14:51

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московская область (подмосковье)

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила). Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании."Приговор Московского областного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Таким образом, сегодня решение вступило в силу, в ближайшее время Сушкевич и Белую направят отбывать назначенное наказание.В ходе предыдущего заседания (его полный аудиопротокол имеется в распоряжении РИА Новости) перед судом выступили четверо присяжных, которые заявили, что судья при рассмотрении дела оказывал на них давление, убеждал в виновности Сушкевич и Белой, называл доказательства обвинения бесспорными и не подлежащими сомнению.Прокурор на это отметил, что "никакого воздействия со стороны председательствующего не было", на утверждения о воздействии на коллегию присяжных судья "реагировал, он обязан это делать по закону".Кроме того, один из присяжных рассказал апелляционной инстанции, что утром накануне вердикта у дома к нему подошёл некий гражданин и начал провоцировать на конфликт. Обоих оперативно забрали в отдел полиции – мужчина заявил, что его, несмотря на имевшийся талон присяжного, держали там до обеда, на суд он не успел и в итоге в вынесении вердикта не участвовал.Как рассказали РИА Новости на условиях анонимности опрошенные юристы, это "далеко не первый раз, когда неудобных обвинению присяжных в день вердикта "случайно" останавливают сотрудники ДПС или МВД, из-за чего они не успевают попасть на совещание заседателей".Допрос присяжных в апелляционной инстанции – новая практика. Позволяющие это сделать постановления Конституционного суда появились в июне 2022 года.Судебное заседание в качестве группы поддержки также посетили врачи – как опытные, так и молодые медики-ординаторы. Леонид Рошаль следил за ходом слушания дистанционно через коллег.Сушкевич и Белую лично доставили из СИЗО в суд для участия в разбирательстве. На стадии последнего слова они попросили суд отменить приговор из-за многочисленных нарушений и направить дело на новое рассмотрение."В ходе рассмотрения дела Московским областным судом были допущены нарушения при отборе присяжных, при представлении доказательств, при ведении протокола; председательствующий вел процесс с пренебрежением, не скрывалась уверенность в нашей виновности, на коллегию присяжных было оказано давление", - заявила Сушкевич.За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.

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https://ria.ru/20230413/kamchatka-1864959550.html

https://ria.ru/20230330/arest-1861982459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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