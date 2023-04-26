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Очевидцы сообщили о поджоге Российского центра науки и культуры на Кипре - РИА Новости, 26.04.2023
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14:40 26.04.2023 (обновлено: 15:55 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867873159.html
Очевидцы сообщили о поджоге Российского центра науки и культуры на Кипре
Очевидцы сообщили о поджоге Российского центра науки и культуры на Кипре - РИА Новости, 26.04.2023
Очевидцы сообщили о поджоге Российского центра науки и культуры на Кипре
В здании Российского центра науки и культуры в Никосии произошел сильный пожар, вероятно, из-за поджога, сообщила РИА Новости директор центра Алина Радченко. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:40
2023-04-26T15:55
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АФИНЫ, 26 апр — РИА Новости. В здании Российского центра науки и культуры в Никосии произошел сильный пожар, вероятно, из-за поджога, сообщила РИА Новости директор центра Алина Радченко."Около 13:30 (время совпадает с московским) мы услышали два хлопка. Ни с чем их не связали, потом оказалось, что это загорелось наше здание. Пожар был сильный. По словам очевидцев, скорее всего, что-то было брошено в само здание", — сказала собеседница агентства.Огонь уже потушили, здание оцеплено, на месте работает полиция.В результате ЧП никто не пострадал, всех сотрудников центра своевременно эвакуировали, пожарные приехали быстро, добавила Радченко.По ее словам, ущерб еще предстоит оценить, но он большой: сгорели стена, крыша, материалы."Выбрана такая точка, где все офисные помещения", — добавила директор центра.Радченко отметила, что сотрудники внутрь пока не заходили, но, скорее всего, помещения не пострадали.Комментируя ситуацию в эфире телеканала "Россия 24", директор центра отметила, что пока можно только предполагать, кто несет ответственность за пожар.Очевидцы говорят, что в течение нескольких дней около здания был припаркован белый минивэн, который во время пожара скрылся, заключила Радченко.Возле российских загранучреждений на Кипре неоднократно проходили акции представителей украинской общины. В августе прошлого года украинка напала с ножом на россиян во время празднования Дня флага России, суд приговорил ее к шести месяцам тюрьмы.
https://ria.ru/20230426/khelsinki-1867764235.html
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никосия (город), в мире, кипр, рцнк, россия
Никосия (город), В мире, Кипр, РЦНК, Россия
Очевидцы сообщили о поджоге Российского центра науки и культуры на Кипре

В Никосии произошел пожар в Российском центре науки и культуры, очевидцы говорят о поджоге

© AFP 2023 / AMIR MAKARПожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии
Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / AMIR MAKAR
Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 апр — РИА Новости. В здании Российского центра науки и культуры в Никосии произошел сильный пожар, вероятно, из-за поджога, сообщила РИА Новости директор центра Алина Радченко.
"Около 13:30 (время совпадает с московским) мы услышали два хлопка. Ни с чем их не связали, потом оказалось, что это загорелось наше здание. Пожар был сильный. По словам очевидцев, скорее всего, что-то было брошено в само здание", — сказала собеседница агентства.
Огонь уже потушили, здание оцеплено, на месте работает полиция.
В результате ЧП никто не пострадал, всех сотрудников центра своевременно эвакуировали, пожарные приехали быстро, добавила Радченко.
По ее словам, ущерб еще предстоит оценить, но он большой: сгорели стена, крыша, материалы.
"Выбрана такая точка, где все офисные помещения", — добавила директор центра.
Радченко отметила, что сотрудники внутрь пока не заходили, но, скорее всего, помещения не пострадали.
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Комментируя ситуацию в эфире телеканала "Россия 24", директор центра отметила, что пока можно только предполагать, кто несет ответственность за пожар.
«
"Здесь достаточно активно работает проукраинская диаспора. Достаточно активно работают и посольства недружественных стран. Они поддерживают любых общественных деятелей, которые готовы вести антироссийскую работу", — сказала она.
Очевидцы говорят, что в течение нескольких дней около здания был припаркован белый минивэн, который во время пожара скрылся, заключила Радченко.
Возле российских загранучреждений на Кипре неоднократно проходили акции представителей украинской общины. В августе прошлого года украинка напала с ножом на россиян во время празднования Дня флага России, суд приговорил ее к шести месяцам тюрьмы.
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