https://ria.ru/20230426/postradavshie-1867977555.html
Число пострадавших при ударе беспилотника по Донецку возросло до двух
Число пострадавших при ударе беспилотника по Донецку возросло до двух - РИА Новости, 26.04.2023
Число пострадавших при ударе беспилотника по Донецку возросло до двух
Число пострадавших при ударе беспилотника по Кировскому району Донецка возросло до двух, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:38
2023-04-26T19:38
2023-04-26T19:38
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Число пострадавших при ударе беспилотника по Кировскому району Донецка возросло до двух, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ране мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об одной пострадавшей 1953 года рождения. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 апреля по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Токарева, 11 ранена женщина 1953 года рождения, по улице Токарева, 12 ранен мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о сбросе боеприпаса с БПЛА над Кировским районом Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Число пострадавших при ударе беспилотника по Донецку возросло до двух
Число пострадавших при ударе беспилотника по Кировскому району Донецка возросло до двух