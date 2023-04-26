https://ria.ru/20230426/poezd-1867768076.html

В Тюмени два человека погибли, попав под пассажирский поезд

В Тюмени два человека погибли, попав под пассажирский поезд - РИА Новости, 26.04.2023

В Тюмени два человека погибли, попав под пассажирский поезд

Мужчина и женщина, которые переходили железную дорогу в запрещенном месте, погибли, попав под пассажирский поезд, в обстоятельствах происшествия разбираются... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T07:40

2023-04-26T07:40

2023-04-26T07:44

тюмень

россия

новый уренгой

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 26 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина, которые переходили железную дорогу в запрещенном месте, погибли, попав под пассажирский поезд, в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Машинист поезда пытался предотвратить травмирование людей, применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако предотвратить их гибель не удалось, сообщает пресс-служба следственного управления на транспорте. "В 19.46 (мск) на 2136 км в городе Тюмень пассажирским поездом номер 11 сообщением Новый Уренгой - Москва смертельно травмированы мужчина и женщина. Пострадавшие переходили железную дорогу в запрещенном месте на расстоянии около 20 метров от железнодорожного перехода", - сообщили в ведомстве. Доследственная проверка проводится по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. В Тюменской транспортной прокуратуре уточнили, что погибшая девушка была 1992 года рождения, личность мужчины устанавливается, надзорным ведомством организована прокурорская проверка.

https://ria.ru/20230406/lechenie-1863513222.html

тюмень

россия

новый уренгой

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тюмень, россия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф), происшествия