https://ria.ru/20230426/poezd-1867768076.html
В Тюмени два человека погибли, попав под пассажирский поезд
В Тюмени два человека погибли, попав под пассажирский поезд - РИА Новости, 26.04.2023
В Тюмени два человека погибли, попав под пассажирский поезд
Мужчина и женщина, которые переходили железную дорогу в запрещенном месте, погибли, попав под пассажирский поезд, в обстоятельствах происшествия разбираются... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:40
2023-04-26T07:40
2023-04-26T07:44
тюмень
россия
новый уренгой
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 26 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина, которые переходили железную дорогу в запрещенном месте, погибли, попав под пассажирский поезд, в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Машинист поезда пытался предотвратить травмирование людей, применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако предотвратить их гибель не удалось, сообщает пресс-служба следственного управления на транспорте. "В 19.46 (мск) на 2136 км в городе Тюмень пассажирским поездом номер 11 сообщением Новый Уренгой - Москва смертельно травмированы мужчина и женщина. Пострадавшие переходили железную дорогу в запрещенном месте на расстоянии около 20 метров от железнодорожного перехода", - сообщили в ведомстве. Доследственная проверка проводится по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. В Тюменской транспортной прокуратуре уточнили, что погибшая девушка была 1992 года рождения, личность мужчины устанавливается, надзорным ведомством организована прокурорская проверка.
https://ria.ru/20230406/lechenie-1863513222.html
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тюмень, россия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Тюмень, Россия, Новый Уренгой, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Тюмени два человека погибли, попав под пассажирский поезд
В Тюмени погибли мужчина и женщина, попав под пассажирский поезд
ТЮМЕНЬ, 26 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина, которые переходили железную дорогу в запрещенном месте, погибли, попав под пассажирский поезд, в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Машинист поезда пытался предотвратить травмирование людей, применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако предотвратить их гибель не удалось, сообщает пресс-служба следственного управления на транспорте.
"В 19.46 (мск) на 2136 км в городе Тюмень пассажирским поездом номер 11 сообщением Новый Уренгой
- Москва
смертельно травмированы мужчина и женщина. Пострадавшие переходили железную дорогу в запрещенном месте на расстоянии около 20 метров от железнодорожного перехода", - сообщили в ведомстве. Доследственная проверка проводится по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
В Тюменской транспортной прокуратуре уточнили, что погибшая девушка была 1992 года рождения, личность мужчины устанавливается, надзорным ведомством организована прокурорская проверка.
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