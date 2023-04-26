https://ria.ru/20230426/podrostok-1867898129.html
В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка
В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка - РИА Новости, 26.04.2023
В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка
Тринадцатилетний мальчик, ушедший в лес сутки назад, найден, сообщает следственное управление СК РФ в Нижегородской области. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:00
2023-04-26T16:00
2023-04-26T16:00
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, ушедший в лес сутки назад, найден, сообщает следственное управление СК РФ в Нижегородской области. "В Борском районе в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего мальчика установлено его местонахождение. Мальчик жив", - говорится в сообщении. Днем 25 апреля мальчик ушел из дома в поселке Большеорловское Борского района в лес и пропал. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В поисковых мероприятиях с ночи принимали участие сотрудники СК, МЧС и МВД, волонтеры поисково-спасательных отрядов. Мальчика искали с помощью квадрокоптеров и тепловизоров, задействовали водолазов.
https://ria.ru/20230426/shkolnitsa-1867841832.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка
В Нижегородской области нашли подростка, ушедшего в лес сутки назад