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В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка - РИА Новости, 26.04.2023
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16:00 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/podrostok-1867898129.html
В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка
В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка - РИА Новости, 26.04.2023
В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка
Тринадцатилетний мальчик, ушедший в лес сутки назад, найден, сообщает следственное управление СК РФ в Нижегородской области. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:00
2023-04-26T16:00
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, ушедший в лес сутки назад, найден, сообщает следственное управление СК РФ в Нижегородской области. "В Борском районе в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего мальчика установлено его местонахождение. Мальчик жив", - говорится в сообщении. Днем 25 апреля мальчик ушел из дома в поселке Большеорловское Борского района в лес и пропал. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В поисковых мероприятиях с ночи принимали участие сотрудники СК, МЧС и МВД, волонтеры поисково-спасательных отрядов. Мальчика искали с помощью квадрокоптеров и тепловизоров, задействовали водолазов.
https://ria.ru/20230426/shkolnitsa-1867841832.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка

В Нижегородской области нашли подростка, ушедшего в лес сутки назад

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, ушедший в лес сутки назад, найден, сообщает следственное управление СК РФ в Нижегородской области.
Борском районе в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего мальчика установлено его местонахождение. Мальчик жив", - говорится в сообщении.
Днем 25 апреля мальчик ушел из дома в поселке Большеорловское Борского района в лес и пропал. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В поисковых мероприятиях с ночи принимали участие сотрудники СК, МЧС и МВД, волонтеры поисково-спасательных отрядов. Мальчика искали с помощью квадрокоптеров и тепловизоров, задействовали водолазов.
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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