https://ria.ru/20230426/podrostok-1867898129.html

В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка

В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка - РИА Новости, 26.04.2023

В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка

Тринадцатилетний мальчик, ушедший в лес сутки назад, найден, сообщает следственное управление СК РФ в Нижегородской области. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:00

2023-04-26T16:00

2023-04-26T16:00

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092561_0:22:1203:698_1920x0_80_0_0_e14d239cc48f848e1ee0c03cf6b9ed71.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, ушедший в лес сутки назад, найден, сообщает следственное управление СК РФ в Нижегородской области. "В Борском районе в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего мальчика установлено его местонахождение. Мальчик жив", - говорится в сообщении. Днем 25 апреля мальчик ушел из дома в поселке Большеорловское Борского района в лес и пропал. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В поисковых мероприятиях с ночи принимали участие сотрудники СК, МЧС и МВД, волонтеры поисково-спасательных отрядов. Мальчика искали с помощью квадрокоптеров и тепловизоров, задействовали водолазов.

https://ria.ru/20230426/shkolnitsa-1867841832.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)