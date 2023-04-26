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Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева
Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева - РИА Новости, 26.04.2023
Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева
Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:34
2023-04-26T11:34
2023-04-26T11:39
в мире
михаил подоляк
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ, заявил, что подобные высказывания подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима.Ранее Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.."Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима", - сказал источник."Это свидетельствует о необходимости проведения специальной военной операции и выполнения всех задач, поставленных в ее рамках", - добавил он.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, михаил подоляк, украина, республика крым, россия
В мире, Михаил Подоляк, Украина, Республика Крым, Россия
Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева
Слова Подоляка о праве ВСУ уничтожать все в Крыму и Донбассе подтверждают милитаризм Киева
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ, заявил, что подобные высказывания подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима.
Ранее Подоляк заявил, что Украина
"имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
..
"Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима", - сказал источник.
"Это свидетельствует о необходимости проведения специальной военной операции и выполнения всех задач, поставленных в ее рамках", - добавил он.
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