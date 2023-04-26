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Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева - РИА Новости, 26.04.2023
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11:34 26.04.2023 (обновлено: 11:39 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/podolyak-1867812501.html
Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева
Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева - РИА Новости, 26.04.2023
Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева
Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:34
2023-04-26T11:39
в мире
михаил подоляк
украина
республика крым
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ, заявил, что подобные высказывания подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима.Ранее Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.."Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима", - сказал источник."Это свидетельствует о необходимости проведения специальной военной операции и выполнения всех задач, поставленных в ее рамках", - добавил он.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html
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в мире, михаил подоляк, украина, республика крым, россия
В мире, Михаил Подоляк, Украина, Республика Крым, Россия
Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева

Слова Подоляка о праве ВСУ уничтожать все в Крыму и Донбассе подтверждают милитаризм Киева

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ, заявил, что подобные высказывания подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима.
Ранее Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях..
"Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима", - сказал источник.
"Это свидетельствует о необходимости проведения специальной военной операции и выполнения всех задач, поставленных в ее рамках", - добавил он.
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В миреМихаил ПодолякУкраинаРеспублика КрымРоссия
 
 
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