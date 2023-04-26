https://ria.ru/20230426/podolyak-1867812501.html

Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева

Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева - РИА Новости, 26.04.2023

Источник: слова Подоляка о Крыме подтверждают милитаристскую сущность Киева

Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:34

2023-04-26T11:34

2023-04-26T11:39

в мире

михаил подоляк

украина

республика крым

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ, заявил, что подобные высказывания подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима.Ранее Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.."Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают агрессивную милитаристскую и нацистскую сущность нынешнего киевского режима", - сказал источник."Это свидетельствует о необходимости проведения специальной военной операции и выполнения всех задач, поставленных в ее рамках", - добавил он.

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

украина

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, михаил подоляк, украина, республика крым, россия