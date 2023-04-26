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Из украинского плена вернули 40 российских военных - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 26.04.2023 (обновлено: 17:38 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/plen-1867906250.html
Из украинского плена вернули 40 российских военных
Из украинского плена вернули 40 российских военных - РИА Новости, 26.04.2023
Из украинского плена вернули 40 российских военных
Из украинского плена удалось освободить 40 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:28
2023-04-26T17:38
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 40 российских военных, сообщило Минобороны.Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 10 апреля. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 106 военнослужащих.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230417/moskalkova-1865789236.html
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Возвращение из плена российских солдат
Возвращение из плена российских солдат
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Из украинского плена вернули 40 российских военных

Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военных из украинского плена

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 40 российских военных, сообщило Минобороны.
«
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в ведомстве.
Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 10 апреля. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 106 военнослужащих.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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