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В Кремле отреагировали на передачу письма Путину от Гутерреша
В Кремле отреагировали на передачу письма Путину от Гутерреша - РИА Новости, 26.04.2023
В Кремле отреагировали на передачу письма Путину от Гутерреша
Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке передано по дипканалам, оно рассматривается, заявил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:21
2023-04-26T13:21
2023-04-26T13:21
владимир путин
россия
украина
турция
антониу гутерреш
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке передано по дипканалам, оно рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Гуттереш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо, адресованное Путину, о продлении зерновой инициативы."Да, безусловно, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомился ли Путин с письмом и есть ли шансы на оформление сделки.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. -
https://ria.ru/20230425/sdelka-1867727849.html
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владимир путин, россия, украина, турция, антониу гутерреш, оон, зерновая сделка
Владимир Путин, Россия, Украина, Турция, Антониу Гутерреш, ООН, Зерновая сделка
В Кремле отреагировали на передачу письма Путину от Гутерреша
Песков: письмо Гутерреша Путину передали по дипломатическим каналам, оно рассматривается