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В Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым - РИА Новости, 26.04.2023
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Культура
 
12:48 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/petrov-1867835468.html
В Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым
В Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым - РИА Новости, 26.04.2023
В Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым
Прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым завершилось в прощальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:48
2023-04-26T12:48
культура
россия
москва
николай троицкий
владимир урин
большой театр
кремлевский балет
ансамбль народного танца имени игоря моисеева
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым завершилось в прощальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Петров скончался в понедельник в возрасте 77 лет в Йошкар-Оле. Проститься с балетмейстером пришли гендиректор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, директор театра "Кремлевский балет" Николай Троицкий, заведующий труппой театра Вадим Кременский, прима-балерина театра Александра Тимофеева и другие артисты балета, родственники и друзья. Всего церемонию посетили около 50 человек. Венки на церемонию прислали управление делами президента РФ, Большой театр, Союз театральных деятелей РФ, Общественное телевидение России, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, коллектив Московской академии хореографии и другие. Также в прощальном зале состоялось отпевание усопшего. Катафалк с гробом Петрова отправится на Троекуровское кладбище, где хореографа похоронят. Андрей Петров - народный артист России, хореограф, основатель, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Он был сыном актрисы Московского театра "Ромэн" Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. Петров окончил Московское хореографическое училище и поступил в труппу Большого театра. В 1990 году им был основан "Кремлевский балет".
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россия, москва, николай троицкий, владимир урин, большой театр, кремлевский балет, ансамбль народного танца имени игоря моисеева
Культура, Россия, Москва, Николай Троицкий, Владимир Урин, Большой театр, Кремлевский балет, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева
В Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым

В ЦКБ в Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАндрей Петров
Андрей Петров - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым завершилось в прощальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Петров скончался в понедельник в возрасте 77 лет в Йошкар-Оле.
Проститься с балетмейстером пришли гендиректор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, директор театра "Кремлевский балет" Николай Троицкий, заведующий труппой театра Вадим Кременский, прима-балерина театра Александра Тимофеева и другие артисты балета, родственники и друзья. Всего церемонию посетили около 50 человек.
«
"Те, кто сегодня здесь собрались, - это те, кого он всегда ждал на свои спектакли. Он был бы счастлив увидеть вас на "Войне и мире". У Андрея Борисовича было всего две записи в трудовой книжке, (одна из которых) Кремлевский дворец. Спектакль Андрея Борисовича всегда были яркие, стильные, интеллигентные, как и он сам", - сказал Троицкий на церемонии прощания.
Венки на церемонию прислали управление делами президента РФ, Большой театр, Союз театральных деятелей РФ, Общественное телевидение России, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, коллектив Московской академии хореографии и другие.
Также в прощальном зале состоялось отпевание усопшего. Катафалк с гробом Петрова отправится на Троекуровское кладбище, где хореографа похоронят.
Андрей Петров - народный артист России, хореограф, основатель, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Он был сыном актрисы Московского театра "Ромэн" Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. Петров окончил Московское хореографическое училище и поступил в труппу Большого театра. В 1990 году им был основан "Кремлевский балет".
Художественный руководитель театра Кремлевский балет - народный артист РФ Андрей Петров - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Биография Андрея Петрова
24 апреля, 14:06
 
КультураРоссияМоскваНиколай ТроицкийВладимир УринБольшой театрКремлевский балетАнсамбль народного танца имени Игоря Моисеева
 
 
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