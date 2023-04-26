В Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым
В ЦКБ в Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым
Андрей Петров. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым завершилось в прощальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Петров скончался в понедельник в возрасте 77 лет в Йошкар-Оле.
Проститься с балетмейстером пришли гендиректор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, директор театра "Кремлевский балет" Николай Троицкий, заведующий труппой театра Вадим Кременский, прима-балерина театра Александра Тимофеева и другие артисты балета, родственники и друзья. Всего церемонию посетили около 50 человек.
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"Те, кто сегодня здесь собрались, - это те, кого он всегда ждал на свои спектакли. Он был бы счастлив увидеть вас на "Войне и мире". У Андрея Борисовича было всего две записи в трудовой книжке, (одна из которых) Кремлевский дворец. Спектакль Андрея Борисовича всегда были яркие, стильные, интеллигентные, как и он сам", - сказал Троицкий на церемонии прощания.
Венки на церемонию прислали управление делами президента РФ, Большой театр, Союз театральных деятелей РФ, Общественное телевидение России, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, коллектив Московской академии хореографии и другие.
Также в прощальном зале состоялось отпевание усопшего. Катафалк с гробом Петрова отправится на Троекуровское кладбище, где хореографа похоронят.
Андрей Петров - народный артист России, хореограф, основатель, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Он был сыном актрисы Московского театра "Ромэн" Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. Петров окончил Московское хореографическое училище и поступил в труппу Большого театра. В 1990 году им был основан "Кремлевский балет".