https://ria.ru/20230426/petrov-1867835468.html

В Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым

В Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым - РИА Новости, 26.04.2023

В Москве прошло прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым

Прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым завершилось в прощальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:48

2023-04-26T12:48

2023-04-26T12:48

культура

россия

москва

николай троицкий

владимир урин

большой театр

кремлевский балет

ансамбль народного танца имени игоря моисеева

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прощание с худруком Кремлевского балета Андреем Петровым завершилось в прощальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Петров скончался в понедельник в возрасте 77 лет в Йошкар-Оле. Проститься с балетмейстером пришли гендиректор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, директор театра "Кремлевский балет" Николай Троицкий, заведующий труппой театра Вадим Кременский, прима-балерина театра Александра Тимофеева и другие артисты балета, родственники и друзья. Всего церемонию посетили около 50 человек. Венки на церемонию прислали управление делами президента РФ, Большой театр, Союз театральных деятелей РФ, Общественное телевидение России, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, коллектив Московской академии хореографии и другие. Также в прощальном зале состоялось отпевание усопшего. Катафалк с гробом Петрова отправится на Троекуровское кладбище, где хореографа похоронят. Андрей Петров - народный артист России, хореограф, основатель, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Он был сыном актрисы Московского театра "Ромэн" Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. Петров окончил Московское хореографическое училище и поступил в труппу Большого театра. В 1990 году им был основан "Кремлевский балет".

https://ria.ru/20230424/petrov-1867342039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, николай троицкий, владимир урин, большой театр, кремлевский балет, ансамбль народного танца имени игоря моисеева