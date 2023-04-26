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Беглов призвал сделать Петербург окном в будущее - РИА Новости, 26.04.2023
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12:32 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/peterburg-1867830287.html
Беглов призвал сделать Петербург окном в будущее
Беглов призвал сделать Петербург окном в будущее - РИА Новости, 26.04.2023
Беглов призвал сделать Петербург окном в будущее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал сделать город, который был построен Петром Первым как окно в Европу, "окном в будущее". РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:32
2023-04-26T12:32
общество
санкт-петербург
александр беглов
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал сделать город, который был построен Петром Первым как окно в Европу, "окном в будущее". "Петр Первый построил Петербург как окно в Европу. Наша задача сегодня – сделать город окном в будущее, самостоятельное и сильное будущее, которое не должно ни от кого зависеть. Наше будущее – только в наших руках, в руках наших сильных, талантливых и любящих свою родину людей. Уверен, так оно и будет", - сказал Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городского парламента. Подводя основные итоги 2022 года, губернатор Петербурга назвал его "годом героев". "Это год людей, проявивших лучшие качества, чтобы встать на защиту нашей страны, ее исторических земель, экономики, культуры", - отметил Беглов.
https://ria.ru/20230425/puteshestviya-1867603817.html
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, александр беглов, европа
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Европа
Беглов призвал сделать Петербург окном в будущее

Беглов призвал сделать Петербург, созданный как окно в Европу, окном в будущее

© РИА Новости / Мария СеливановаСанкт-Петербург. Вид на Исаакиевский собор
Санкт-Петербург. Вид на Исаакиевский собор - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Санкт-Петербург. Вид на Исаакиевский собор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал сделать город, который был построен Петром Первым как окно в Европу, "окном в будущее".
"Петр Первый построил Петербург как окно в Европу. Наша задача сегодня – сделать город окном в будущее, самостоятельное и сильное будущее, которое не должно ни от кого зависеть. Наше будущее – только в наших руках, в руках наших сильных, талантливых и любящих свою родину людей. Уверен, так оно и будет", - сказал Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городского парламента.
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Подводя основные итоги 2022 года, губернатор Петербурга назвал его "годом героев".
"Это год людей, проявивших лучшие качества, чтобы встать на защиту нашей страны, ее исторических земель, экономики, культуры", - отметил Беглов.
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ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловЕвропа
 
 
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